Český reprezentační útočník Patrik Schick by přece jen mohl změnit působiště. I když jen před pár dny se zdálo, že je fotbalista nakloněn setrvání v bundesligovém Lipsku, podle italských médií se objevil zájem z Anglie.

Trénink české fotbalové reprezentace na Andrově stadionu před zápasem s Černou Horou. Patrik Schick (uprostřed) | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Schickovi se v Lipsku dařílo. V letošní sezoně nejvyšší německé soutěže, než byla přerušená pandemií koronaviru, nastřílel v patnácti zápasech sedm branek, a vypadalo to, že by chtěl v Německu setrvat. "Dokážu si představit, že tu zůstanu. Kluby teď musejí najít řešení. Budu rád, když se jim to povede," prohlásil Schick před pár dny do médií.