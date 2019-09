Trocha čísel na úvod. V minulé sezoně si šel zahrát za devatenáctku jen sedmkrát, nastupoval totiž hlavně za mladší dorost, a bylo z toho 11 branek. V létě se Kozák posunul do staršího dorosteneckého výběru Sparty natrvalo a střelecký apetit mu zůstal. V prvních třech kolech ligy U19 zamířil do černého hned sedmkrát.

„Je pravda, že mi to tam teď padá, a jsem za to samozřejmě rád,“ těší mladého střelce. „Těžím z práce celého týmu a dobré přípravy před sezonou. Se svou dosavadní bilancí jsem spokojený, i když si myslím, že gólů jsem mohl mít na kontě ještě víc,“ připustil. Ještě dodejme, že další tři trefy zaznamenal v dresu reprezentační devatenáctky. Slušná čísla, co říkáte?

Sázka s trenérem

„Cílem je pochopitelně dát co nejvíc branek, nicméně před sezonou jsem uzavřel sázku s naším kondičním trenérem, musím dát alespoň 22 gólů. Na tuto metu bych rád dosáhl,“ konstatoval Kozák.

Chybějící centimetry dokáže na hřišti nahradit jinými přednostmi. „Je ohromně hladový a pracovitý, v každém utkání, do kterého zasáhne, se chce za každou cenu zapsat mezi střelce. V jeho prospěch hraje i rychlost a přímočarost. Pořád chce míč, má skvělé zakončení oběma nohama a žádný balon pro něj není ztracený,“ vypichuje přednosti svého spoluhráče z letenského dorostu brankář Adam Benada.

Stejně jako všichni mladíci vyrůstající ve strahovské akademii má i Kozák sen: dostat se do áčka Sparty. „Od mala je to můj sen,“ neskrývá. „Cestu vidím v poctivé práci a produktivitě. Pak je na trenérech, jestli dostanu šanci. Snažím se soustředit jen na své výkony,“ doplnil s tím, že inspirací je mu nová sparťanská hvězda Adam Hložek. „Jsme velcí kamarádi, když ho vidím na hřišti, tak mě to vždy ještě víc namotivuje.“

Přijde šance v béčku?

V akademii Sparty patří mezi hráče, kteří o sobě dávají nejvíc vědět. Nabízí se tak otázka, zda by neměl dostat šanci v třetiligové rezervě, aby si začal zvykat na dospělý fotbal a jeho specifika. „Na začátku sezony nám trenéři řekli, že je to jenom na nás, jestli si svými výkony řekneme o posunutí do béčka,“ ubezpečil.

Další motivací je pak šance postoupit s reprezentačním výběrem do 19 let na mistrovství Evropy. V cestě ale stojí dvě fáze náročné kvalifikace. Jak vidí Kozák šance týmu pod vedením kouče Luboše Kozla? „Všichni jsme připraveni udělat pro postup maximum. Odhodlání je zároveň i naší největší předností. Věřím, že se nám to podaří,“ doufá jedna z opor.