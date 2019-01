Druhým debaklem 0:5 skončilo čtvrté utkání Viktorie Plzeň v základní skupině fotbalové Ligy mistrů. "Stále existuje šance na třetí místo, musíme vyhrát v Moskvě," nabádá obránce Lukáš Hejda.

Po výprasku z Říma to český mistr schytal ve středu večer také od Realu Madrid. Viktoriáni doma prohráli 0:5 a ztratili teoretickou šanci na postup do osmifinále Ligy mistrů.

„Výsledek 0:5 asi odpovídá průběhu zápasu. Real měl hodně šancí a potrestal všechny naše chyby,“ mrzelo stopera Viktorie Lukáše Hejdu.

Plzeň přitom nezačala špatně. Brzy trefila spojnici břevna a tyčky Courtoisovy branky a několikrát vytvořila zmatek v malém vápně Realu. „Měli jsme nějaké náznaky šancí a některé situace jsme mohli dohrát lépe. Dostali jsme míč do malého vápna a tam se to různě odráželo. To štěstí, které jsme měli v Madridu, se od nás odvrátilo. Real ukázal svoji kvalitu a ztrestal nás,“ uvedl Hejda.

Vítěz posledních tří ročníků Ligy mistrů rozhodl zápas během devatenácti minut první půle. Čtyři góly vstřelil mezi 21. a 40. minutou. „Při prvním si Benzema vzal balon u lajny a přešel přes čtyři hráče. Co k tomu víc říct…Ta kvalita je někde jinde. Udělal to famózně. Bohužel. Při třetím gólu jsem čekal, že balon propadne do autu a že Limba (David Limberský) zablokuje Balea, což se nestalo,“ líčil osmadvacetiletý zadák Viktorie.

Viktoria byla zralá na ručník. Jaká byla nálada v šatně o poločasové přestávce? „Chtěli jsme to dohrát důstojně. Když jdete do druhé půle se ztrátou čtyř gólů, tak je to nepříjemné. Chtěli jsme hrát z bloku a čekat. Ke konci se to ale zase zvrhlo a bylo to nahoru dolů, což jsme nechtěli,“ tvrdil Hejda.

Neviděl rozdíl mezi Realem před dvěma týdny v Madridu, kde Viktoria padla 1:2, a ve středu v Plzni. „Přišlo mi, že hrál stejně. Hrají v pohybu a je pak těžké soupeře zachytávat. Potrestali nás ze standardek,“ konstatoval Hejda.

Krutý výsledek kazí sváteční atmosféru zápasu století, jak byl duel Viktorie s Realem nazýván. „Hrát s Realem je svátek. Pokud by byl výsledek jiný, tak bych řekl, že jsme si to užili,“ přiznal.

Hejda našel rozdíl mezi debaklem v Římě s AS a od Realu. „Nepamatuju si, že bychom si v Římě vypracovali šance. Nechci tím říct, že to nemělo šťávu a nebylo to bojovné, ale proti Realu jsme měli aspoň náznaky možností,“ byl přesvědčen obránce Viktorie Plzeň

Díky výhře AS Řím nad CSKA Moskva žije naděje Viktorie na postup do jarního play-off Evropské ligy ze třetího místa základní skupiny Ligy mistrů. Viktoria ztrácí tři body na třetí CSKA Moskva, s nímž se utká za tři týdny v Rusku. „Existuje šance na postup, ale my v Moskvě musíme vyhrát,“ je smířen s těžkou situací Lukáš Hejda.