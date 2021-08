Ostuda i debakly. Fotbal zažil týden hrůzy: čtyři prohry v pohárech

/FOTOGALERIE/ Bilance je tak tristní, že bije do očí. Už před pár dny se z pohárové Evropy odporoučelo Slovácko, padlo s bulharským sokem, který rozhodně nebyl na kdovíjak velkolepé výši. Poslední týden, tedy tři dny od úterý do čtvrtka, však ještě navýšil zmar, do nějž český fotbal po nadějném mistrovství Evropy zapadl.

Trenér Pavel Vrba na tréninku fotbalistů Sparty. | Foto: ČTK