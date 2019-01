/OD ZPRAVODAJE DENÍKU/ Konfrontace českého klubového fotbalu s outsidery z Malty skončil bez fanfár. Soustředění na ostrově ve Středozemním moři ve čtvrtek uzavřela remíza Mladé Boleslavi s Balzanem 0:0 (domácí tým patří k tomu lepšímu, co zdejší liga nabízí).

„Brali to velmi prestižně, ale u nás by hráli o záchranu,“ řekl kouč Jozef Weber.

Co to, že Boleslav tedy outsidera neporazila? Jedním z důvodů byla podle trenéra náročná příprava. „Absolvovali jsme tady sedm tréninků, což mě těší. Snad se to projeví v lize,“ dodal.

Nejlepší dojem udělala brněnská Zbrojovka, jež na Maltě vyhrála všechny tři zápasy. „Soustředění jsme využili na maximum,“ shrnul trenér druholigového mužstva Pavel Šustr.

Spokojeni byli i domácí funkcionáři, trenéři a hráči. Během uplynulého týdne nastudovali profesionály z Česka (a ještě Slovan Bratislava).

„Věřím, že příště přijedou i vaše nejlepší kluby,“ zmínil Helmut Amhof, rakouský funkcionář, jenž na Maltě pomáhá rozvíjet fotbal.

Rozhodčí a jejich chyby

Zvláštní kapitolou byli místní rozhodčí. Snad žádný z osmičky vyvolených se neubránil menším či větším chybám – třeba Brnu ve finále Malta Tipsport Cupu neuznali regulérní čtvrtý gól.

Na jejich obranu, na podobnou úroveň nejsou zvyklí. „V maltské lize si fotbalisté více hrají s balonem, čeští hráči jsou rychlejší,“ poznamenal arbitr Mario Apap.

Co bude za rok? Už to bylo naznačeno: organizátoři by si přáli z přípravy na Maltě udělat tradici. „Mohli bychom pozvat i místní kluby na ostré turnajové zápasy. Ovšem to by se tu musela přerušit nejvyšší soutěž,“ řekl Lubomír Ježek, marketingový šéf Tipsportu.

Třeba by to pomohlo. Takhle se totiž stadionem v Ta' Qali rozléhaly vesměs jen pokyny v češtině. Záda, pracuj, jdi ven, posuň se. Však to znáte z nižších soutěží.