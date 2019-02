/ROZHOVOR/ Nedělní duel Slavie na hřišti Baníku připomínal fotbalovou bitvu se vším všudy. Nejvíc diskutovaným momentem se stalo vyloučení domácího kapitána Milana Baroše, jenž ve vzduchu „sundal“ hostujícího Tomáše Součka. Záložník Pražanů Josef Hušbauer nicméně inkriminovaný okamžik tak černě neviděl. „Faul to byl, ale na červenou? To si nemyslím,“ hodnotil po utkání.

Vršovický celek nakonec citelné oslabení Baníku nevyužil a v Ostravě padl 1:2. Navíc po mdlém výkonu, který před čtvrtečním duelem Evropské ligy v Petrohradu může připomínat varovně zdvižený prst.

I klubový boss Jaroslav Tvrdík na svém Twitteru láteřil: „Lídr ligy a kandidát na mistra takto hrát prostě nemůže, obzvlášť proti oslabenému soupeři. Kluci, dejte se prosím co nejdříve do pořádku!“



Z jakého důvodu včera Slavie na svou suverenitu pozapomněla? Jednoduše – na Moravě se zkrátka nevyrovnala s nastaveným metrem sudího. „Vůbec jsme se nedostali do tempa,“ mrzelo Hušbauera.



Jak celé utkání hodnotíte? Početní výhodu jste nevyužili…

To ne, naopak jsme dostali první branku. Šancí jsme měli dost, ale vůbec jsme je neproměnili. Kdybychom dali na 2:1 my… Ve druhé půli už to pak bylo těžší. Chytli bychom se, jen se trefit.



Hrála v koncovce třeba roli i nervozita?

Ostrava hrála hodně na zemi, zdržovala, celkově fotbal ve druhém poločase neměl parametry, jaké bychom potřebovali. Jsme mančaft, který chce hrát důrazně a chce jít do zápasu naplno, což nevyšlo. Baník měl navíc vzadu vysoké hráče, kteří všechno odhlavičkovali pryč.

Rozhodl o výsledku definitivně už gól do šatny?

Určitě, kdyby bylo skóre pořád 1:1, stále bychom měli příznivé podmínky. Takhle Baník vedl, ještě víc se nastartoval a druhou půli už hrál jenom na brejky.



Domácí asi dost podržel i gólman Jan Laštůvka, že?

Ano, hodně. Jak říkám, měli jsme hodně příležitostí ke gólu a on v podstatě všechny vychytal. Za mě byl Lašty určitě mužem zápasu.



Co zákrok Milana Baroše, jak vypadal z vašeho pohledu?

Faul to byl, ale na červenou? Nemyslím si, dost to zápas ovlivnilo. Rozhodčí chtěl po červené kartě kompenzovat druhou stranu a dopadlo to tak, že nenechal hrát ani jedno mužstvo. Každý zákrok se pískal, hra se rozkouskovala a ztratila tempo. Klidně se třeba tři nebo čtyři minuty nehrálo, to je prostě špatně.



Baník červená karta v dobrém smyslu pobláznila, což vám taky nepomohlo.

To je pravda, ale ona nepomohla celému fotbalu. Je pro mě těžké něco hodnotit, když jsem neviděl záznam, ale za tohle červená… Šlo o souboj na půlce, který nic neřešil. Mohl se ohodnotit žlutou a mělo se hrát na férovku dál.