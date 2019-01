Hurá, přijede Aršavin. Jak se Olomouc (ne)těší na soupeře z Kazachstánu

Počítali s cestou na západ, ale čeká je „výlet“ do Kazachstánu. Je to paradox, k utkání třetího předkola Evropské ligy musí olomoučtí fotbalisté cestovat hluboko do Asie, do pět a půl tisíce kilometrů vzdálené Almaty.

Tamní Kajratem překvapil v dvojzápase s nizozemským Alkmaarem. Po domácí výhře 2:0, sice prohrál v odvetě 1:2, což mu ovšem stačilo k postupu. „Přijatelnější by pro nás byl Alkmaar,“ svěřil se po losu kapitán Sigmy Michal Vepřek. „Odpadlo by dlouhé cestování a nečekal by nás zápas na umělé trávě.“ Komentář Martina Jůzka: Jak na chuligány? Sparta je dosud nechtěla umlčet Přečíst článek › Hanáci odehrají první duel na Andrově stadionu ve čtvrtek 9. srpna od 19 hodin. Odveta v dalekém Almaty je čeká o týden později. Kazachstán, jehož část se nachází také na starém kontinentu, hraje v evropských soutěžích od roku 2002. Ke vzájemnému střetu českých a kazašských klubů došlo zatím čtyřikrát. V klasických dvojzápasech slavili Češi dvakrát, vypadl jen Liberec v Intertoto Cupu s Tobolem Kostanaj. Čerstvou a pořádně negativní zkušenost má Slavia. Před necelým rokem narazila ve skupině Evropské ligy na Astanu. V Kazachstánu remizovala 1:1 a kvůli domácí porážce 0:1 v posledním kole přišla o postup do jarního play-off. Sparta opět na dně. Dají se po dalším zkratu najít pozitiva? Přečíst článek › Kajrat Almaty skončil v minulém ročníku kazašské Premier League (hraje se systémem jaro-podzim) na druhém místě o bod právě za Astanou. Momentálně po dvaceti odehraných kolech ztrácí znovu ze druhého místa na rivala šest bodů. Nejznámějším hráčem Kajratu je bezesporu 37letý ruský útočník Andrej Aršavin, který dlouhá léta hrával za Zenit Petrohrad a mimo jiné působil také v londýnském Arsenalu. Domácí zápas Almaty s Alkmaarem rozhodl dvěma brankami ukrajinský kanonýr Eseola Aderinsola. Kapitánem mužstva je ostřílený záložník Bauyrzhan Islamchan, který má na kontě přes třicet reprezentačních startů. Pilař proti "své" Plzni nesmí hrát. Sigmě ale věří: Umíme být nechutný tým Přečíst článek ›

Autor: Jiří Fišara