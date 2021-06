Adolf Šádek a Zbrojovka Brno. Spojení, které v posledních hodinách hýbe českou fotbalovou scénou. Šestačtyřicetiletý boss plzeňské Viktorie se chystá vstoupit do brněnského klubu. A přestože Šádek zprávu v pondělí večer dementoval, mluví se o jeho spolupráci s moravským oddílem čím dál více. Do chodu účastníka FNL už je údajně zapojený. Zatím tajně.

Bývalý předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta. | Foto: ČTK

Z pohledu české fotbalové scény by Adolf Šádek nebyl jediným mužem, který by fungoval na dvou vlivných adresách. Naprosto ukázkovým příkladem střetu zájmů ve fotbale je Velký čáp. Tak se přezdívá Miroslavu Peltovi, šíbrovi z Jablonce. Do podezření - a velmi důvodného - se dostal hned dvakrát.