Konec kariéry brankáře Petra Čecha se blíží. Aktuální sezóna je jeho poslední v dresu londýnského Arsenalu. Pak už na vrcholové úrovni pokračovat nebude.

"Výjimečná hráčská fotbalová kariéra se chýlí ke konci. Brankář Petr Čech dokončí probíhající sezonu v dresu Arsenal, další starty na nejvyšší fotbalové úrovni již nepřidá. Skvělá kariéra, obrovské díky a hodně štěstí do zbývajících zápasů," stojí v prohlášení agentury Sport Invest na její facebookové stránce.

Legenda v Česku i v Anglii

Ke konci kariéry se pochopitelně vyjádřil i sám hráč. „Přemýšlel jsem dlouho, to rozhodnutí ve mně zrálo. A jsem přesvědčen o tom, že přichází ve správný čas. V létě to bude přesně 20 let od chvíle, kdy jsem podepsal svoji první profesionální smlouvu. A 15 let od mého příchodu do Anglie. Každý den své kariéry jsem věnoval sto procent tomu, abych byl platným hráčem svého klubu. V tom budu pokračovat také v následujících týdnech, z mého zápalu a koncentrace neslevím ani na minutu," napsal Petr Čech v tiskové zprávě.

Šestatřicetiletý brankář se stal legendou v Čechách i v Anglii, během své kariéry prošel Viktorií Plzeň, Blšany, Spartou Praha, francouzským Rennes a Chelsea FC. Bohatý fotbalový příběh uzavře v dresu Arsenalu.

„Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit. Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stejně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít.“ říká.

Nabité jaro

Zkušeného gólmana čeká nabité jaro na několika frontách. „Udělám všechno pro to, abychom sezonu končili ziskem některé z trofejí. Právě to by byla ideální tečka. Veškeré další budoucí plány budu řešit až poté. Vím, že možností se přede mnou otevírá několik, nechám si vše pečlivě projít hlavou.“

S koncem aktivní kariéry Petra Čecha se přiblížil závěr jedné slavné etapy českého fotbalu. Generace, která na přelomu tisíciletí udávala evropský tón, se pomalu přesunuje z trávníku do jiných fotbalových rolí. „Petr Čech je výjimečnou osobností. Měl jsem tu čest být mu po boku po celou dobu jeho kariéry a nepřestávám obdivovat profesionalismus, který je pro něj příznačný.

V kombinaci s přirozenou inteligencí a přátelskou povahou získal český sport jednoho ze svých nejvýznamnějších a nejúspěšnějších vyslanců. Petra zdaleka necharakterizují jen získané trofeje a množství rekordů, tím zásadnějším je pro mě dlouhý seznam přátel z mnoha pater fotbalu, které během kariéry získal. Ačkoliv se zařadil mezi globální sportovní hvězdy, vždy zůstal klukem z Plzně, který miluje fotbal a sport. Jsem přesvědčen, že jeho další etapa, ať již bude jakákoliv, bude minimálně stejně úspěšná,“ řekl Viktor Kolář z agentury Sport Invest, která Petra po celou kariéru zastupuje.

Petr Čech je rekordmanem Premier League v počtu vychytaných nul, doposavad se zastavil na čísle 202. Výčet jeho dalších úspěchů je unikátní. Čtyřnásobný vítěz Premier League i Anglického poháru, držitel tří triumfů v Ligovém poháru, vítěz Ligy mistrů i Evropské ligy, devítinásobný Fotbalista roku České republiky, dvanáctinásobný držitel Zlatého míče, ocenění českých fotbalových novinářů pro nejlepšího hráče roku. Rekordmanem je také v české reprezentaci, za kterou nastoupil do 124 zápasů a vybojoval bronzové medaile na turnaji EURO 2004. Již v roce 2002 připojil svůj zásadní podpis pod český zisk titulu evropských šampionů do 21 let.