Stále ještě kapitán národního mužstva nebyl pozván na úvodní zápasy kvalifikace mistrovství světa, z nichž ten poslední hrál tým kouče Jaroslava Šilhavého včera večer ve Walesu. Utkání skončilo po uzávěrce vydání.

„Na jeho pozici připadají Darida, Barák, Provod. Myslíme si, že momentálně mají lepší formu než Bořek,“ vysvětloval trenér, proč při nominaci opomenul záložníka, který na startu jeho éry před necelými třemi lety zářil (přijel i z Ameriky, kam si odskočil z Číny).

„Bořek je nejen skvělý hráč, ale i klasický vůdce. Je to nejsilnější osobnost, co tu máme,“ objasňoval v září 2018 Šilhavý, proč dal blonďákovi kapitánskou pásku i stěžejní roli na hřišti.

Jenže v mezidobí se Dočkal složitě zranil (chyběl rok), viditelně ustoupil z pozic.

A navíc roste nová vlna hráčů, která v utkáních s Estonskem a Belgií potvrdila Šilhavého nominační slova.

Pouze by se dala maličko upravit. Že bude v týmu (a základní sestavě) Vladimír Darida, je prostě dané. Borec, jenž už osmou sezonu kroutí v neměcké Bundeslize, do něj zkrátka patří. Spíše je třeba se zastavit u dalších dvou jmen. Ta se stávají hrozbou pro Dočkalovy ambice týkající se nominace na červnový evropský šampionát.

Nezbývá místo

Barák i Provod jsou spojeni se Slavií. První s ní získal mistrovský titul pod Šilhavého vedením a pak odešel do Itálie (nyní působí ve Veroně). Druhý za ni kope v současnosti a v týmu mířícím za obhajobou má takřka nepostradatelnou roli.

A v reprezentaci je to znát. Provod byl proti Belgii nejlepší, Barák mezi tahouny. Ve středu pole navíc kraluje Tomáš Souček, nutné je přičíst zraněného Alexe Krále. Na Dočkala nezbývá místo.

„Nominace na Euro bude dělaná na základě aktuálních výkonů hráčů. Pro Bořka nic neznamená, že tady není,“ ujišťoval Šilhavý.

Náznak to však je a velmi silný. Navíc u Dočkala by byla problematická varianta náhradníka, to ukázal ve Spartě, když ho bývalý kouč Václav Kotal občas vynechal při tvorbě sestavy.

Euro: Šilhavý má z čeho vybírat

Třiadvacet jmen napíše kouč Jaroslav Šilhavý do nominace pro červnové mistrovství Evropy. Viditelně má dost možností. Jak by soupiska mohla vypadat podle Deníku?



Brankáři 3: Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka, Ondřej Kolář (alternativy: Tomáš Koubek, Martin Jedlička).



Obránci 8: Ondřej Kúdela, Ondřej Čelůstka, Jan Bořil, Vladimír Coufal, Pavel Kadeřábek, David Zima, Tomáš Kalas, Tomáš Holeš (alternativy: Jakub Brabec, Aleš Matějů, Václav Jemelka).



Záložníci 8: Tomáš Souček, Alex Král, Vladimír Darida, Lukáš Provod, Jakub Jankto, Lukáš Masopust, Antonín Barák, David Pavelka (alternativy: Bořek Dočkal, Lukáš Pešek, Lukáš Kalvach, Michal Sadílek).



Útočníci 4: Patrik Schick, Adam Hložek, Michael Krmenčík, Matěj Vydra (alternativy: Tomáš Pekhart, Lukáš Juliš, Jan Kuchta).