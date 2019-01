Petr Čech dnes rozvířil relativně klidné fotbalové vody svým rozhodnutím, že po sezóně skončí nejen v londýnském Arsenalu, ale i s vrcholovou kariérou. Jeho slova se dočkala reakcí i ve sportovním světě. Jednu z nich si přichystal i tenista Radek Štěpánek.

Sám dobře ví, jaké to je ukončit kariéru. Z vrcholových kurtů tenisový srdcař odešel koncem roku 2017, loni se pak rozloučil v pražské O2 Aréně za účasti svých přátel, mezi nimi nechyběl třeba ani Novak Djokovič, i s diváky. Teď končí s vrcholným sportem jeho velký kamarád Petr Čech.

Brankářské rukavice hodlá pověsit na pomyslný hřebík po aktuální sezóně, kterou dochytá v londýnském Arsenalu. „Svoje rozhodnutí jsem chtěl oznámit s předstihem, abych dal klubu i všem zainteresovaným osobám možnost včas reagovat. Jednoduché je to se mnou v tom, že rozhodnutí podobného charakteru nebudu měnit.

Stejně jako jsem cítil správnost ukončení svého angažmá v národním týmu, jakkoliv jsem byl v dresu reprezentace šťastný, cítím to stejně také nyní. Fotbal v pozici hráče mi určitě chybět bude, třicet let je součástí mého života. Ale je správné umět odejít.“ stojí v Čechově prohlášení.

Dlouholetí kamarádi

Jeho rozhodnutí vyvolalo řadu reakcí, i od Radka Štěpánka. Toho s Čechem pojilo dlouholeté přátelství. V den, kdy se jeho velký kamarád rozhodl pro sportovní konec, zavzpomínal Štěpánek na to, jak vlastně jejich přátelství vzniklo.



"Závodníčku, když jsme se poprvé potkali v roce 2007 v Los Angeles, kde jste s Chelsea trénovali a já hral turnaj v nejhorším obdobé mé kariéry, a strávili spolu týden, který si navždy budu pamatovat ne proto, že jsem ten turnaj vyhrál, ale proto, jak ses mě snažil uklidnit a vidět věci jinou optikou. Bral jsi mě každý den na vaše tréninky a dovolil mi nahlídnout do své kuchyně.



Od té doby jsem s obdivem sledoval nejen tvé výkony, ale hlavně přístup a to, jak jsi o fotbale a každém detailu přemýšlel a mě tím ve spoustě věcí inspiroval. Jak říkáš Kámo, to je klobouček dolů, ale za to, co jsi dokázal, dávám dolů ne klobouček, ale obrovské sombrero. Oba víme, že sportovní etapa našich životů teď je u konce, ale naše přátelství je to, čeho si vážím nejvíc," vyznal se ze svých pocitů Štěpánek.