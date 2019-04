„Vždycky chceme pobavit hrou a potěšit výsledkem. Povedlo se to a přispěla k tomu i Dukla, která také chtěla hrát,“ konstatoval po utkání kouč Příbrami Josef Csaplár. Ten byl rád, že jeho tým přežil první šanci Dukly. „My také měli šance, ale přestože jsme do půle neskórovali, viděl jsem tam na jedné straně kvalitu, ale i zbrklost. Výkon však gradoval ve druhé části, přidali jsme kvalitu a soustředěnost,“ těšilo ho.

Jako vždy však našel i vady na kráse, je maximalista. Vadí mu, když hráči vypadnou z role, třeba hercům se to podle Csaplára stát nemůže. „Ať jdou lidé na fotbal nebo do divadla, chtějí vidět celé představení, ne jeho část. Mám rád dokonalost, ale po druhém gólu se stejně jako s Bohemkou do naší hry vloudilo něco, z čeho by mě ranila mrtvice,“ ulevil si.

Trenér Příbrami nepřeceňoval ani veterány v mužstvu, byť hrají dobře a Skácel se Slepičkou dokonce skórovali. „Rozhodl celkový tlak, šance střídala šanci. Góly připravil Matoušek a ten je mladý. Nicméně vždycky jsem litoval trenéry, kteří si komplikovali život otázkou, jestli je hráč mladý nebo starý. Podle mne na to buď má a hraje, nebo ne. Naši starší kluci ukázali včetně Honzy Rezka, že jsou pro tým důležití. Ale jsou tu i další hráči."

Také co se týče komety FORTUNA:LIGY Jana Matouška, zůstal Csaplár hodně opatrný. A nechtěl komentovat, zda mu podpis ve Slavii psychicky pomůže. "Nechci jeho přestup komentovat, jde to mimo mě. Mám na to svůj názor a není publikovatelný. Prostě je ve Slavii. Odehrál to s Duklou v nějaké euforii, ukázal svou nevšednost. Já ale cítil, že bude dobrej, jako jsem minule v Ostravě cítil, že to tak nebude. Trefil jsem se v odhadu, který si vždycky připravuji celý týden, do většiny hráčů, ale jsou v tom léta učení, kdy jsem chodil i veřejně s kůží na trh do televize, učil se doma i v zahraničí," dodal svérázný trenér Příbrami.