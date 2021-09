Beckham plánuje velký třesk. Chce přivést Messiho, v hledáčku má i další hvězdu

Hvězdný Argentinec Lionel Messi ještě ve svém novém pařížském působišti ani pořádně nekopl do míče - a už se hovoří o jeho dalším angažmá. To by mohlo spojit hned dvě velké osobnosti světové kopané. Vlastně dokonce tři.

Fotbalista Lionel Messi vítá fanoušky na letišti v Paříži. | Foto: ČTK

Přestupem Lionela Messiho z Barcelony do Paris St. Germain žili v minulých týdnech fotbaloví fanoušci nejen ve Španělsku a Francii, ale i za hranicemi těchto zemí. A nyní se o dění kolem argentinského útočníka začínají zajímat i zámořští příznivci. Jeden z nejlepších hráčů fotbalové historie by totiž mohl brzy opustit fotbalovou Evropu. Poprask kolem Messiho. Večírek, neuvěřitelné peníze a blázinec s dresy Přečíst článek › Spekulace o jeho dalším působišti se rozjely v době, kdy ještě za pařížský klub neodehrál ani jedinou minutu. Vše je pikantnější o to, že by se v jednom klubu mohly sejít hned dvě superstar světové kopané. Velký zájem o to, aby právě v jeho klubu dohrál Messi svou aktivní kariéru, totiž má dlouholetá hvězda Manchesteru United a později hráč Realu Madrid, AC Milán, Los Angeles Galaxy či také PSG David Beckham. Někdejší kapitán anglické reprezentace se před časem stal majitelem celku Inter Miami, který hraje zámořskou MLS. A už prý dokonce se čtyřiatřicetiletým rodákem z Rosaria mluvil o možném angažmá. K němu by mohlo dojít už za dva roky, právě na tuto dobu totiž Messi podepsal kontrakt ve francouzské metropoli. Šéf českého fanklubu Barcelony: Blížil se bankrot, Messi měl jít do Anglie Přečíst článek › Informaci přinesl britský Mirror, podle nějž americkému pokračování Messiho fotbalového příběhu nahrává i to, že před nedávnem byl šestinásobný držitel Zlatého míče právě v Miami za účelem nákupu několika luxusních bytů. Protne se cesta dvou nejlepších fotbalistů světa? Příchod Lionela Messiho by však nemusel být jedinou přestupovou peckou v klubu, v němž anglickou stopu kromě Beckhama zvýrazňuje ještě trenér Phil Neville a na soupisce jsou známá jména jako Blaise Matuidi či Gonzalo Higuaín. Protnout by se zde konečně mohly cesty dvou nejlepších fotbalistů planety posledních let. Beckham totiž prý monitoruje také situaci kolem Cristiana Ronalda. Ani Messi, ani Ronaldo. Nejdražšího fotbalistu má Chelsea, Neymar je druhý Přečíst článek › Šestatřicetiletému Portugalci končí smlouva v turínském Juventusu v červnu příštího roku a i v jeho případě se v poslední době hodně spekuluje o možné změně klubu. V zákulisí se šuškalo o Realu, Manchesteru City či PSG, kouč Juventusu Massimiliano Allegri ale potvrdil, že hráč zatím zůstává v Turíně.