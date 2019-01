Česká fotbalová reprezentace by se měla v březnu v Drážďanech představit proti Argentině. S touto informací přišel Argentinský fotbalový svaz. Fotbalová asociace České republiky ale toto tvrzení zatím mírní a tvrdí, že nic není hotové.

O tom, s kým se česká fotbalová reprezentace v březnovém termínu přípravných zápasů utká, se už nějakou dobu spekuluje. Favoritem se zdála být Brazílie, teď to však vypadá, že by se svěřenci Jaroslava Šilhavého mohli popasovat s jiným jihoamerickým soupeřem.

Tvrzení argentinské strany, že už 26. března by se oba celky měly proti sobě postavit jen kousek za českými hranicemi, však dementovala FAČR. "Páteční informaci argentinské strany musíme dementovat. Nejedná se aktuálně v tuto chvíli rozhodně o oficiální a finální domluvu obou asociací," uvedl mluvčí FAČR Michal Jurman v prohlášení.



Podle něj stále probíhají jednání s možnými soupeři, mezi kterými je i již zmíněná Brazílie. Rozhodnout by se prý mělo začátkem příštího týdne.

Pokud by se ale nakonec přece jen duel proti Argentině uskutečnil, postavil by se samostatný český výběr proti tomuto soupeři vůbec poprvé. Naposledy pak se s Argentinou střetla ještě společná československá reprezentace, a to před sedmatřiceti lety. 9. března 1982 se oba týmy rozešly smírně 0:0, když za československé mužstvo nastoupili například bývalý reprezentační trenér Karel Jarolím, Zdeněk Nehoda, Petr Rada či Ladislav Vízek a další.



V základní jedenáctce Argentiny tedy nechyběl ani Diego Maradona. Největšími hvězdami současného výběru jsou Sergio Agüero či Paulo Dybala. Lionel Messi se v argentinských barvách naposledy představil na loňském světovém šampionátu.