Za zraněného gólmana Milana Heču naskočil Tomáš Fryšták už v Liberci, tam inkasoval čtyři góly. V brance se objevil také v uplynulém kole na hřišti Hradce Králové. Na novém stadionu, po zlepšeném výkonu Slovácka, rozhodla ve prospěch domácích jediná standardka.

Brankář fotbalistů Slovácka Tomáš Fryšták v akci. | Foto: 1. FC Slovácko

Jak hodnotí svoje vystoupení Tomáš Fryšták? „Jsem rád, že jsem se dostal do brány, ale samozřejmě, představoval jsem si to jinak. Oba zápasy, co jsem odchytal, jsme prohráli. V Hradci k bodu moc nescházelo. Škoda, že jsme neudrželi koncentrovaný výkon celý zápas – k remíze bylo blízko,“ vrací se k uplynulému ligovému kolu gólman Slovácka.

Mizerná série svěřenců Martina Svědíka narůstá. Na jaře je tým z Uherského Hradiště pořád bez výhry. Plzeňská Viktorie, která si před nedávnem poradila s oběma pražskými S, bude pro domácí těžký kalibr. Tomáš Fryšták doufá, že v neděli nepříznivou domácí bilanci konečně prolomí.

„Proti Plzni chceme konečně bodovat – těch ztrát už bylo strašně moc a série se prodlužuje. Je potřeba to utnout a doma konečně bodovat. Do konce základní části zbývají dva zápasy, musíme se na ně soustředit a získat maximální počet bodů. Uvidíme, na co budou body stačit.“

Ve čtvrtek se Plzeň postavila v Itálii v odvetě čtvrtfinále Konferenční ligy Fiorentině. Už teď borci z města piva přepisují klubové dějiny. Tažení Viktorky Evropou sleduje také gólman Slovácka.

„Vnímáme, že se jim daří. Mají za sebou těžké zápasy – zvládají je. Viktorka má široký kádr. Osobně si myslím, že bychom se měli dívat hlavně na sebe. Náš výkon můžeme ovlivnit – to bude cesta k úspěchu. Už v Hradci byly dobré pasáže, musíme na ně navázat a všichni si musí hrábnou,“ nabízí recept na body rodák z Tučap.

Je malý zázrak, že Slovácko je se čtyřmi jarními body pořád na šesté příčce tabulky. Tým z Uherského Hradiště má pořád reálnou šanci na poháry.

„Držíme se nahoře, což je pozitivní. Snažíme se každý týden namotivovat pozitivně, aby nebyla v kabině skleslá nálada. Chceme tu nepříznivou bilanci zlomit pozitivní náladou,“ přeje si Tomáš Fryšták, který na závěr vysekl podporu fanouškům.

„Jezdí i ven podporují nás – za to jim děkujeme a jsme jim vděční. Věřím, že v neděli to můžeme společně zlomit.“