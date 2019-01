S chorvatským obráncem Franičem Domagojem odcestují v pátek dopoledne na herní soustředění do Turecka fotbalisté Slovácka.

Radost fotbalistů Slovácka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Stanislav Dufka

Pětadvacetiletý stoper, který v posledních dvou sezonách hrál bosenskou ligu za FK Radnik Bijeljina, se pokusí získat místo v kádru aktuálně jedenáctého týmu FORTUNA:LIGY.

„Je u nás zatím na zkoušku. Až na základě herního soustředění se rozhodneme o jeho dalším angažmá,“ vysvětluje manažer prvního mužstva Slovácka Veliče Šumulikoski.

Trenér Martin Svědík vzal do Beleku čtyřiadvacet hráčů. Závěrečnou herní část zimní přípravy absolvuje také mladý obránce Radim Olšanský. Naopak do Turecka kvůli zranění neodletí útočník Haris Harba.

„Haris je momentálně ve stavu zraněných, takže jsme se rozhodli, že zůstane doma. V následujících dnech se uskuteční jednání, na základě kterých se rozhodne, jestli bude ve Slovácku pokračovat,“ říká Šumulikoski.

Ve výpravě schází také záložník Jakub Petr. Bývalému hráči Olomouce a Slavie Praha po sezoně končí smlouva a novou mu vedení Slovácka nenabídlo, proto si osmadvacetiletý fotbalista hledá nové angažmá.

Celek z Uherského Hradiště se budou na start jarní části FORTUNA:LIGY připravovat na pobřeží Středozemního moře. Do Turecka ve stejném termínu letí také moravští rivalové ze Zlína a Olomouce.

Daníček a spol. v Beleku kromě tréninků absolvují také tři přípravné zápasy. Slovácko postupně vyzve Randers, Salihorsk a Avangard Kursk. Hráči se na jih Evropy těší.

„Čekají nás tam minimálně tři zápasy a tréninky budou zaměřeny více na pilování herních situací. Myslím si, že na jarní část soutěže budeme dobře nachystaní a hned na úvod nás čeká derby se Zlínem, takže je na co se těšit,“ připomíná krajní záložník Jakub Rezek.

Parta kouče Svědíka má za sebou nejnáročnější kondiční část, kterou z větší části absolvovali v třeskutém mrazu a na neoblíbené umělé trávě.

„Všichni máme raději trénink na přírodním povrchu. Navíc v posledních dnech přituhlo a trénování v mrazivém počasí není nic, na co by se člověk těšil. Poslední tři dny byly navíc tréninky nejnáročnější a člověk večer doslova padl do postele,“ dodává Rezek.

Seznam hráčů Slovácka, kteří odletí na soustředění do Turecka

Brankáři: Michal Daněk, Matouš Trmal, Vít Nemrava

Obránci: Josef Divíšek, Stanislav Hofmann, Domagoj Franič, Jan Juroška, Michal Kadlec, Jiří Krejčí, Radim Olšanský, Petr Reinberk, Patrik Šimko

Záložníci: Vlastimil Daníček, Jaroslav Diviš, Marek Havlík, Patrik Hellebrand, Dominik Janošek, Jan Kalabiška, David Machalík, Jan Navrátil, Jakub Rezek, Lukáš Sadílek

Útočníci: Filip Kubala, Tomáš Zajíc

Program herního soustředění v Turecku

Neděle 27. ledna: Randers - 1. FC Slovácko (12.00)

Středa 30. ledna: FK Šachtěr Salihorsk - 1. FC Slovácko (12.00)

Sobota 2. února: Avangard Kursk - 1. FC Slovácko (12.00)