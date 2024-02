Po třech zápasech, které ovládlo Slovácko má Zlínský kraj ve fotbale nového vládce. Jsou jim fotbalisté z krajského města, kteří udolali svěřence Martina Svědíka 2:1.

Nástup fotbalistů Zlína a Slovácka před derby | Video: Libor Kopl

Pochopitelně zklamaně hodnotil krajské derby kouč hostující mužstva.

„Udělali jsme dvě individuální chyby. Nechytneme ve vápně balon, pak to ještě skočilo na nějaký drn a byl z toho první gól. Druhý gól vyplynul ze špatného postavení našeho obránce. Přišla průniková přihrávka na Vukadinoviča. Zlín to, co měl, tak proměnil. Neporadili jsem si dvěma situacemi, které jsme měli vyřešit,“ zlobil se po zápase Martin Svědík.

Jak moc ovlivnilo zápas vyloučení Daníčka v 35. minutě? Jak jste viděl ten moment?

Směrem do naší ofenzivy a tím abychom soupeře víc zaměstnali, tak vyloučení Daníčka zápas hodně ovlivnilo. Ještě jsem ten zákrok pořádně neviděl. Co říkali kluci, tak to na červenou úplně nebylo, ale to si musí vyhodnotit pan Hocek (hlavní rozhodčí).

Neměli jste být i deseti víc odvážnější?

Tím, že hrajete od 35. minuty v oslabení, tak je to složitější. Navíc Zlín si pomáhal dlouhými nákopy a směrem nahoru nás soupeř okamžitě zdvojoval, ztrojoval. Lehce jsme ztráceli balony, ta naše aktivita nebyla taková, až ke konci zápasu. Myslím, že tam taky bylo spoustu faulů na Rigiho (Ciciliu), je škoda, že jsme z toho nic nevytěžili. Nějakou standardku nebo průnik. V oslabení nám to moc nevycházelo. Soupeř byl lepší v tom, že sbíral odražené balony. Obranu Zlína jsem v deseti moc nezaměstnali.

Ze dvou jarních zápasů nemáte ani bod. Co s tím?

Špatně jsem vstoupili do jara. Nedá se nic dělat. Některé věci si musíme uvědomit. Nemůžeme každý zápas dostávat dva góly, to je prostě moc. V jarní části se na každý gól nadřeme, musíme se chovat jinak.

Slovácko nezvládlo dlouhé oslabení, padlo ve Zlíně. Daníček byl vyloučen

Vyloučení Daníčka a absencí Kadlece jste přišli o dva stopery. Máte to v hlavě?

Zbyl jediný Hofi (Hofmann), musíme si nějak poradit. Musíme vymyslet nějakou variantu, kdo bude hrát. Když bude Kadlec na delší dobu mimo, tak to bude problém.

Je možné, že proti Spartě už nastoupí?

Vůbec nevím. Je to trošku zahalené tajemstvím i pro mě.

Ještě je čas na přestupy. Chtěl byste vzhledem k aktuální situaci posílit obranu?

To není otázka na mě. Ptejte se vedení klubu.

Osobně cítíte potřebu mančaft posílit?

Vidíte kolik nás je? Odešel Jarda Srubek, Martin Kudela. Nevím, jestli na to budeme nějak reagovat. Ještě máme v béčku stopera Holáska.

Proč nehrál Milan Petržela?

Vzhledem k terénu a způsobu hry, který jsme čekali, jsme nechali Milana na další zápasy.