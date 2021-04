Coby funkcionář se dostal na ještě vyšší level. Přes asistenta trenéra u dorostu a sekretáře mládeže se vyšvihl až na pozici obchodního manažera.

„Řeším smlouvy s partnery klubu, na starosti mám vozy od LFA a při domácích ligových zápasech také VIP a skyboxy, kde se potkávám a starám o naše sponzory. Celkově je toho ale mnohem víc,“ prozrazuje v rozhovoru pro Deník někdejší forvard Zlína, Olomouce, Kyjova či Kunovic, který zároveň v rodné obci vypomáhá s mládeží a také znovu kandiduje do výkonného výboru OFS Uherské Hradiště a KFS Zlín.

Jak těžce se v době pandemie obchoduje s úspěchy Slovácka?

Doba v období pandemie není lehká, vzhledem k tomu, že i firmy mají své existenční problémy, tak je opravdu složité přilákat do klubu nového partnera. Na druhé straně s několika firmami probíhají jednání o možné spolupráci, více bych to ale rozvádět nechtěl.

Narážíte při jednání se sponzory na předsudky a mýty o českém fotbale? Kazí je různé kauzy a průšvihy?

Hlavně musím zmínit, že bez našeho majitele, hlavního sponzora Z-Group pana Zemka, by se tady první liga nehrála. Kdo má fotbal rád, tak fotbal podpoří. Navíc 1. FC Slovácko je opravdu rodinný klub, sponzoři u nás působí dlouhodobě, mají prostě klub rádi. Samozřejmě situace kolem dění pánů Pelty a Berbra nám při jednání s dalšími potenciálními sponzory příliš nenahrává.

A naopak? Pomáhají vám současné výkony a výsledky dostat se k dalším lidem?

Jak jsem již uvedl, máme rozjednané schůzky s firmami, které by nás mohly podpořit, ale více to zatím nechci rozvádět. Nicméně je pravda, že výkony a výsledky prvního mužstva jsou benefitem při samotných jednání.

Je velký problém, že se liga hraje bez diváků? Že partneři nejsou tolik vidět?

Je to problém pro všechny naše fanoušky, které považuji za nejlepší v lize. Tato sezona historky patří mezi naše nejlepší, ale pandemie zapříčinila, že příznivci u těchto výsledků nemůžou být s hráči na stadionech. Snad se do začátku nové sezony podaří alespoň část populace proočkovat a od příštího ročníku 2021/2022 zase budeme všichni společně na stadionech, včetně partnerů.

Přejděme k vám. Jak se ze sekretáře mládeže stal obchodní manažer Slovácka?

Před rokem v květnu mě oslovil ředitel klubu Petr Pojezný, zda bych neměl o tuto pozici zájem. Dal mi 24 hodin na rozmyšlenou. Vzhledem k tomu, že jsem již měl zkušenosti s obchodem, tak to bylo rychlé rozhodování.

Čím je pro vás tato práce zajímavá, atraktivní?

Vždy jsem mel sen pracovat v 1. FC Slovácko. Mám to tady rád, jsme taková vetší rodina. S klubem i stadionem jsem spjatý už od čtrnácti let, kdy přestoupil jsem z Hluku do tehdejší Slovácké Slavie Uherské Hradiště. Zahrál jsme si tady druhou ligu. V roce 1997 jsem byl na vojně a zde jsem zažil povodně. Tenkrát si pamatuji, jak jsme s paní správcovou Šabatovou vynášeli věci a kopačky z kabin. To bylo ještě tenkrát na starém stadionu Slovácké Slavie. V roce 2015 jsem se do klubu vrátil. Začal jsem pracovat jako asistent trenéra u mladšího dorostu. Pak jsem se posunul na pozici manažera mládeže a skončil právě na obchodním oddělení jako manažer.

Se Slováckem objíždíte stadiony, ligová města. Jak je na tom klub z hlediska zázemí, skyboxy, VIP místností, setkání se sponzory? Je připravený na evropskou soutěž?

Jsem rád, ze se mě na to ptáte, protože 1. FC Slovácko v tomto ohledu patří mezi TOP 5 klubů v republice. Samozřejmě se Slavií, Spartou nebo Plzní se porovnávat nemůžeme, ale naše zázemí, VIP prostory a skyboxy patří mezi nejlepší v lize. Vždy, když k nám přijedou funkcionáři hostů, vždycky nám pochválí zázemí a říkají, že máme opravdu útulný stadion.

V saku se cítíte lépe než v teplákové soupravě? Sledujete fotbal jinou optikou než dřív?

Jsem celkem přizpůsobivý. Oblečení beru jako své poslání a jsem tomu rád, takže sako mně nevadí. Samozřejmě liga je něco jiného než 1.A třída. Já mám ale fotbal rád globálně, miluji ho. Klidně vidím za víkend čtyři zápasy různých soutěžích.

V rodném Hluku se dlouhé roky věnujete mládeži. Štve vás hodně, že kluci ani holky nyní nemohou trénovat?

Ano, mrzí mě to hodně. Vzhledem k tomu, že v Hluku trénuji mladší žáky včetně dcery Vanesy, vidím, že nám chybí týdenní tréninkový režim. Dětem schází hlavně pohyb. I proto mám obavy, aby některé z nich nezpohodlněly a vrátily se vůbec zpátky. Toto bude úkol i pro nové vedení okresních fotbalových svazů, aby se děti vrátily zpět na hřiště.

Takže hrozí, že o některé talenty kvůli dlouhé pauze přijdete?

Tohle téma mně pořád vrtá hlavou. Ale až čas ukáže, co všechno pandemie koronaviru spáchala. Nejedná se pouze o děti, ale i dorostence a muže. Spousta hráčů si najednou uvědomí, že mohou být bez fotbalu. I já jsem paradoxně začal jezdit více na kole, chodit na procházky s rodinou a poznávat zajímavá místa, na která jsem se dříve vůbec nedostal.

Čím to je, že se vám v Hluku práce s mládeží dlouhodobě tak daří?

V roce 2010 v Hluku paradoxně nebyla přípravka a žáci byli v těžkém rozkladu. Já jsem se tenkrát vrátil z Rakouska domů a chtěl jsem klubu a lidem z města něco vrátit za to, že mě vychovali a v žácích něco předali a naučili. Proto jsem začal pro Hluk pracovat jako sportovní manažer a trenér mládeže. Podařilo se nám nastavit systém, založili se přípravky, oslovili se rodiče dětí, kteří měli vztah k fotbalu. Ty jsme donutili udělat si alespoň licenci C, aby pochopili, že v těchto mladších kategoriích výsledek není až tak důležitý, že to děti musí hlavně bavit. V neposlední řadě, naši trenéři nejlepší hráče posílají a dokonce doporučují do Slovácka, kde je tréninkový proces na profesionální úrovni. Dnes má Hluk ve Slovácko od U8 do U15 devět dětí. Ze Slovácka se pak vrátí jako hotoví hráči. Proto Spartak může hrát vyšší soutěže. Je to jednoduchý postup, který ale funguje!

Jste také ve výkonném výboru Zlínského KFS. Budete znovu obhajovat svoji pozici? Jste pro razantní změny? Patříte mezi fanoušky F:evoluce?

Je pravda, že kandiduji do výkonného výboru OFS Uherské Hradiště, kde jsem čtyři roky sbíral zkušenosti. Chtěl bych v této práci i nadále pokračovat. Myslím si, že i když patřím mezi mladší generaci, mám fotbalu co dát. Mými hlavními tématy jsou rozvoj a koncepce mládeže. Pro mě je důležité, aby se po pandemii děti znovu vrátily k fotbalu. Co se týká podání kandidatury do výkonného výboru KFS Zlín, tak nejsem ještě rozhodnutý. Ano, jsem příznivcem F:evoluce, dokonce jsme s kandidáty do výkonného výboru OFS Petrem Malenovským, Tomášem Stýskalem a Radimem Kršičkou v kontaktu. F:evoluce podporuje naši kandidaturu do výkonného výboru OFS Uherské Hradiště. Celkově bychom chtěli mladý a moderní výkonný výbor.

Co je potřeba v okrese změnit a zlepšit? Co nejvíce trápí výkonnostní fotbal?

Pro mě je zásadní práce s mládeží. Pokud se nebudeme věnovat dětem, nebude mít v dospělosti kdo hrát. Přitom kluby musí pochopit, že v přípravkách a žácích není výsledek rozhodující. Velký odliv hráčů vidím hlavně u dorostu. Chtělo by to více komunikace. Je potřeba víc řešit problémy s kluby, jezdit na oddílové schůze a předávat jim své zkušenosti. Pomáhat jim nejen finančně, ale i organizačně, trenérsky. Od toho si nás kluby volí, abychom jim předaly své zkušenosti. Vzhledem k tomu, že jsem byl v předešlém období členem výkonného výboru OFS i KFS a také člen komise mládeže OFS Uherské Hradiště, dobře vím, kde nás tlačí bota.