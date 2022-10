„Jasně, na ten zápas si vzpomínám,“ povídá a vybavuje si ještě jedno utkání. „Před rokem jsme porazili Zlín o tři branky. To se docela dobře pamatuje,“ usmívá se.

V krajském derby je obrovská rivalita hlavně mezi oběma fanouškovskými tábory. Mezi hráči to napětí už tak vysoké nebývá. „Derby má napětí i tím, že to naši fanoušci hodně prožívají. Hráči už to tak nemají. Zaleží, kteří kluci z obou týmů jsou z regionu. Domácí hráči berou derby víc prestižně. Pro mě je to jeden z vrcholů ligy. Osobně bych derby přirovnal k zápasům proti Spartě nebo Slavií,“ povídá Petr Reinberk.

Oba mančafty jsou v dolní polovině tabulky, ale favoritem zápasu by mělo být Slovácko. „Derby nemá favorita, je to specifický zápas,“ dobře ví obránce Slovácka.

Dívat se na zápasy z nemocnice? Větší bolest než při nehodě, tvrdí Šumulikoski

Letos na jaře Slovácko ve Zlíně pohrálo 1:0. Petr Reinberk byl u toho. Jak se mu vůbec hraje na zlínské Letné?

„Neznám fotbalistu, kterému by se tam hrálo dobře. Stadion má jednu tribunu, z druhé strany je jakási půlka tribuny. Celé to působí nedokončeným dojmem. Je to takový hodně zvláštní ligový stadion,“ prohlásil odchovanec Slovácka.

Svěřenci Martina Svědíka hrají evropské poháry. Od začátku sezony tak nastupují ke dvěma zápasům týdně. Derby ve Zlíně je po reprezentační pauze, ve které dostali hráči nevídané čtyřdenní volno.

„Jasně, měli jsme volno od pátku do pondělí. Asi už na nás šlo vidět, že jsme ten odpočinek potřebovali – i po psychické stránce. Osobně jsem byl s rodinou. Děti mě vždycky dostanou z nepříznivých výsledků. V úterý už jsme se nastartovali na klasický předzápasový rytmus,“ přiblížil uplynulé dny.

Po zápase ve Zlíně čeká na Slovácko už ve čtvrtek zápas Evropské konferenční ligy. Do Uherského Hradiště přijede třináctý tým nejvyšší francouzské ligy - OGC Nice. Oba týmy ještě nezvítězily, Slovácko má jeden bod, fotbalisté z Nice dva.

„Může to být klíčový zápas, podle tabulky to tak vypadá, ale my se aktuálně soustředíme na Zlín. Na Nice se budeme dívat až v neděli večer,“ říká na závěr Reinberk.