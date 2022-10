Kde se stala chyba při vyloučení brankáře?

Celá organizace byla velmi špatná. Všude jsme byli pozdě, prohrávali jsme osobní souboje. Ale z vyloučení nelze vinit jenom gólmana, byl tam také nezajištěný prostor.

Máte ještě v záloze nějakého brankáře, kterého můžete vyzkoušet?

Myslím si, že dneska to není otázka jenom gólmana. Je to otázka celého mužstva. Volili jsme variantu s Borkem. Z hlediska psychiky jsme chtěli nechat Filipa oddychnout. Bohužel záměr byl jiný, jak to všechno dopadlo. Brankáře potřebujte k tomu, aby se mužstvo mělo na koho spolehnout. Aktuálně v tom máme velice těžké období. Není to jednoduchá situace pro všechny.

Filip Nguyen se nechytil ani proti Bohemians. Souhlasíte?

Není to úplně jednoduchá situace přijít do utkání nerozcvičený na takovou standardní situaci a hned z toho inkasovat gól. Nechci hodnotit, jestli balon mohl nebo nemohl chytit. Spíš bych to přirovnal k tomu, že útočníci také někdy nemají formu a někdy se trefí ze všeho. U Filipa je to momentálně tak, že každá střela na bránu končí v síti, ale ne vždy je to jeho vinnou. Má teď nešťastné období.

Slovácko doma nevyhrálo od srpna. S Bohemkou doma padlo 2:4, Borek byl vyloučený

Kdo rozhoduje o nominaci brankářů? Trenér gólmanů Přibyl, nebo vy?

Je to společné rozhodnutí, ale to není podstatné.

Bude pro vás složité nominovat jedničku na čtvrteční zápas v Nice?

To je složitá otázka, nechte mně ještě čas. Bezprostředně po zápase je to těžké říkat. Musíme si srovnat myšlenky a vyhodnotit si, jaká cesta bude pro tým ta nejlepší.

Byl zápas proti Bohemce váš nejhorší výkon za poslední rok?

Je to možné, ale je to další otázka. Když jsme byli nahoře, tak jsme si pochvalovali, všechno bylo fajn. Teď přišlo období, kdy to fajn není – takové období přijdou i v životě a ve fotbale. Teď je otázka, jak se k tomu postaví celý tým. Není to jenom o trenérovi, nebo o hráčích. Jsme tým a jsme společně v dobrém i ve zlém. Je to složitější sezona v tom, že hrajeme evropské poháry, které jsme chtěli hrát. Zažíváme to poprvé, jak je vidět, tak si to vybírá svoji daň.

Nehrají Kohút, Břečka ani Siňavskij. Je to kvůli výkonnosti?

Je to tak. Ani jeden tu výkonnost momentálně nemají. Siňavskij vázl v nějakých věcech taktiky. Michal to má podobné, nemá výkonost nebo se nehodí do rozestavení, které chceme hrát. Tomáš byl hrát za béčko. Tím, že neabsolvoval přípravu, tak jsme museli volit jiné řešení než ho stavět do těžkých zápasů. Fyzickou kondici nedoženete za týden.