Vicemistr Bulharska uspěl až v penaltovém rozstřelu. Pouť Slovácka pohárovou Evropou skončila už ve druhém předkole. Z hráčů čišelo obrovské zklamání. „Dneska nebyl fotbal spravedlivý, nepamatuji si na nějakou šanci soupeře,“ hodnotil tichým hlasem stoper Hofmann pohárový duel.

Do vedení jste šli poměrně brzy. Ještě bylo dostatek času přidat druhou branku.

Přesně tak, zápas jsme začali dobře, dali jsme gól. Scházel druhý gól, šance a tlak jsme měli, jeden gól nestačil a penalty už jsou loterie. Bohužel, tak to bývá. Jsme smutní, samozřejmě nás mrzí gól v Plovdivu, taky nemusel přijít. Rozhodlo to, že jsme nepřidali ještě jednu branku.

Šanci na vstřelení druhé branky bylo poměrně dost. Sám jste mohl z rohu skórovat. Proč to nevyšlo?

Před mnou šel do výskoku Rambo (Petr Reinberk) s nějakým obráncem. Balon se mi ztratil, viděl jsem ho na poslední chvíli. Šlo to dát jinak, dal jsem to doprostřed brány, blbě jsem to trefil.

Jaký byl výběr hráčů na penalty? Chtěl jste jít také?

Ne, nechtěl. Trénovali jsme je, kluci dali, já jsem nedal. Kluci, kteří chtěli jít, tak šli. Když jsem kopal, tak jsem většinou nedal.

Téměř celý zápas jste Plovdiv tlačili. Vzpomínáte si na nějaké nebezpečné šance soupeře?

V Plovdivu měli dva brejky, dneska nepředvedli prakticky nic. Byl to průměrný soupeř, měli jsem ho porazit, měli jsem ten gól tam dotlačit. V lize jsou lepší týmy. Čekali, byli zalezlí, zdržovali, chovali se jak mistři světa, věřil jsem, že se jim to v penaltách vrátí. Dneska ten fotbal nebyl spravedlivý.

Můžete si z porážky vzít něco pozitivního? Je to pro vás zkušenost?

Zkušenost to je, zážitek, ale určitě jsme nechtěli vypadnout v prvním kole. Jsme všichni zklamaní, bude nás to nějakou dobu bolet. Nezbývá nic jiného než makat, abychom si příští sezonu tu Evropu znovu hráli. Jsem zklamaní, ale máme motivaci se do pohárů znovu dostat.

Jak vy osobně dostane porážku z hlavy? Jaký na to máte recept?

Těžko říct, zápas si nejprve rozebereme. Každý má nějaký recept, u mě to asi budou děti. Beru to tak, že život jde dál, stává se to i jiným týmům, že vypadnou na penalty. Sezona se teprve rozběhla, musíme se soustředit na další zápasy.