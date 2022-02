Štve vás porážka o to víc, že jste na Slavii tentokrát měli?

Bylo to o jednom gólu, jedné situaci. Šancí na obou stranách moc nebylo. Slavia svoji příležitost proměnila, my jsme žádnou branku nedali, proto odcházíme poražení. Určitě nás to mrzí, protože to bylo vyrovnané utkání. V prvním poločase byla o něco lepší Slavia, my jsme se snažili po přestávce jít do tlaku, bohužel jsme bránu soupeře ani moc neohrozili. Nějaké závary a situace tam byly, ale nic velkého.

Bylo na hřišti znát, že se Slavia soustředila hlavně na výsledek, kterému podřídila vše?

Věděli jsme o nějaké její minikrizi. Slavia nevyhrála dva zápasy po sobě, což se jí nestává. Sice jsme ji stejně jako Plzeň na podzim přehráli, bohužel na držení míče ani a herní projev se utkání nevyhrává. I když z nás soupeři mají respekt, s Plzní ani se Slavií jsme to nezvládli. A právě tyto body nám chybí k tomu, abychom hráli o špici.

Cítíte, že vám soupeři z čela tabulky utíkají?

To neřešíme. Jedeme dál. Máme před sebou další zápasy, které jdou v rychlém sledu. Čeká nás Zlín, pak odložený duel s Pardubicemi. Snad už budou lepší terény, na kterých bude balon rychleji lítat a bude se hodit k našemu fotbalu. Tabulku ale vidíme. Všichni kolem nás taky ztrácejí. Cíl je pořád stejný. Chceme se dostat do skupiny o titul a za tím si jdeme.

Neschází vám lehkost z podzimu?

Toho si po zimní přestávce všímám u všech mužstev. Je to takové zvláštní. Možná za to může i tráva. Sice je výborném stavu, ale nemůže se pokropit, protože by voda přes noc zmrzla. Na suchém trávníku to víc drhne, častěji se nakopává. Není to tak rychlé jako v letních měsících. Terény krásnému fotbalu moc nenahrávají, spíš je to boj.

Podruhé za sebou jste nedali gól. Čím to je?

Tyto zápasy jsou až na pár výjimek většinou o jednom gólu. Je pravda, že v Olomouci jsme nedali žádný gól a teď taky ne. Musíme na tom zapracovat, abychom doma minimálně jeden vstřelili. Ani jsme si nepomohli dlouhými auty, standardními situacemi. Nyní to nedokážeme dohrát. Škoda, že se v některých fázích více netlačíme do vápna, před gólmana. Je to škoda. V závěru se Slávisté váleli, zdržovali, ale to je normální. Prostě chtěli vyhrát.

Na druhé straně Slavii jste taky do mnoha šancí nepustili. Co se stalo před obdrženou brankou?

Byl tam nějaký dlouhý balon. Já jsem se vracel a hlavou jej na poslední chvíli zasáhl. Míč se odrazil k Olayinkovi. Soupeř to pak dobře vykombinoval. Byl jsem přesvědčeným, že to byl ofsajd, Bah byl za námi snad dva metry, ale na videu jsem viděl, že Tomič zůstal za námi. Spousta věcí se dala udělat lépe.

Jak jste se cítil po prodělání nemoci?

Od středy trénuji. Už je to docela v pohodě. Šest dní jsem byl pozitivní. Pořád jsem si dělal testy a furt tam byly dvě čárky. Nemohl jsem pořádně trénovat, jenom doma jsem trošku cvičil. Bolela mě hlava, měl ucpané dutiny. Ještě pořád jsem zahleněný. Bohužel po přípravě, která byla náročná, to malý dotáhl ze školky. Nedalo se nic dělat. Naštěstí jsme nehráli s Pardubicemi. Nyní jsem to mohl nastoupit. Ke konci už byla únava znát. Svaly i kvadricepsy mi tuhly, na což nejsem zvyklý. Ale zvládl jsem celých devadeát minut. Teď si musím odpočinout a nachystat se na další zápas.