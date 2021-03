„Asi šlo cítit, kdo si tím prošel a kdo ne. U některých hráčů to bylo znát,“ přiznal kapitán Slovácka Vlastimil Daníček a přidal hodnocení osmifinále poháru.

„Byl to náročný zápas s velmi dobrým soupeřem. Padlo hodně gólů, pro diváky by to bylo super. Pro nás měl zápas nešťastný konec. Za stavu 2:1 už jsme mohli utkání dohrát, ale zbytečně jsme dostali v závěru vyrovnávací branku. V prodloužení to bylo o tom, kdo využije první šanci – tu využila Boleslav.“

O čtvrtfinalistovi se rozhodlo ve 104. minutě zápasu. Domácí Ladra parádním centrem našel nikým nehlídaného Zmrhala, který nejprve trefil břevno. Balon se k němu ale poté vrátil a domácí křídelník už ho pouze pohodlně poslal do prázdné brány.

„Asi to byl rozhodující moment celého zápasu. Pak už to bylo fakt o morálu,“ hodnotil třetí branku domácích Daníček.

Slovácko sice v reprezentační přestávce vypadlo z poháru, ale páteční duel Daníček ve finále kvitoval.

„Jeli jsme do Boleslavi pro postup, bohužel se to nepodařilo. Na druhé straně jsme měli zápasovou praxi. Je lepší hrát než jenom trénovat,“ viděl pozitiva na prohraném zápase kapitán Slovácka.