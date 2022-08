„Osobně jsem si myslel, že moje pauza bude delší. Pár dnů jsem dokonce chodil o berlích. Všichni jsme pracovali na tom, aby byl ready. Maséři, fyzioterapeuti, celý zdravotní tým. V půlce minulého týdne už to vypadlo dobře, to už jsem věděl, že bych mohl nastoupit. Všechno jsme směřovali k zápasu proti AIK. Nakonec to vyšlo,“ vysvětloval záložník Slovácka.

Marek Havlík mohl být s utkáním spokojený. Jeho tým dal tři branky a má nakročeno do skupiny Evropské konferenční ligy. Jak viděl zápas rodák z Lubné na Kroměřížsku?

„Začali jsme dobře, už v první minutě jsme měli šanci. Potom jsme v tlaku pokračovali, podařilo se nám dát Milanem první branku. Soupeř zahrozil z jediné nebezpečnější příležitosti. Ve druhé půlce oživil trenér hru střídáním, přidali jsme zaslouženě další dvě branky.“

Svědík chválil i krotil: Dobře jsme se nastartovali, ale jsme teprve v poločase

Tvůrce hry Slovácka rozdával balony, snažil se střílet. Několik míčů ovšem svého adresáta hledalo marně. „Scházela mně rozehranost. Neměl jsem herní vytížení, je pravda, že jsem pár balónů ztratil, ale myslím si, že to nebylo až tak hrozné,“ hodnotil Marek Havlík svůj výkon a dodává. „Kotník je v pohodě. Chtěl bych hrát v neděli v Olomouci, abych se dostal do zápasového tempa.“

Slovácko má dvojzápas proti švédskému týmu fantasticky rozehraný. V odvetě by muselo čtyřikrát inkasovat. Jak vidí odvetu Havlík? Máme to dobře rozehrané. Je super, že se nám podařilo dát tři góly. Věřím, že když budeme hrát aktivně, tak zápas ve Švédsku zvládneme. Aktuálně se musíme soustředit na Sigmu, pak přijde na řadu odveta.“

Slovácko má za sebou dvojzápas proti tureckému Fenerbahce a utkání proti AIK Stockholm. Jak oba týmy srovnává středopolař Slovácka?

„Fenerbahce mělo větší kvalitu na balonu, byli s míčem rychlejší. U AIK jsme si museli dávat pozor na brejky. U první standardky hlavičkoval úplně volný švédský hráč. Na to si musíme dát příště pozor,“ upozorňuje na závěr.