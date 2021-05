Ještě před nástupem na dovolenou si to ale rozdají mezi sebou, v třaskavém derby více než o body půjde o prestiž, pokoření rivala a v případě favorizovaného celku z Uherského Hradiště i o sladkou tečku za historickým ročníkem ozdobený účastí v předkole Evropské konferenční ligy.

„Nic jiného jako výhru nebereme,“ tvrdí záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

„Pro nás je to prestižní utkání. Dobře víme, co to znamená pro fanoušky. Skončili jsme sice na čtvrtém místě, ale pokud bychom neporazili Zlín, tak to naše umístění by nemělo takovou váhu. Když to v derby potvrdíme, tak sezona bude fantastická,“ ví dobře nejlepší nahrávač FORTUNA:LIGY.

Rozjetá parta kouče Svědíka si letošní rozlučku lepšího soupeře nemohli přát. „Máme čtvrté místo, udělali jsme obrovský úspěch a ještě se budeme doma loučit v derby proti Zlínu. K tomu můžou jít do hlediště všichni fanoušci s permanentkami. Pro nás to bude výborný konec sezony. Ještě by bylo dobré, abychom ho zvládli za tři body a s fanoušky se rozloučili výhrou, to určitě všichni chceme. Budeme si chtít zápas vychutnat,“ říká stoper Stanislav Hofmann.

Celek z Uherského Hradiště v letošní sezoně přepsal všechny myslitelné klubové rekordy, výhra 1:0 v Českých Budějovicích mu definitivně zajistila nejlepší umístění v nejvyšší české soutěži.

V sezoně 2003/2004 bylo Slovácko páté, letos skončí ještě o příčku výš.

K tomu sladký bonus v podobě postupu do Evropské konferenční ligy a bodové maximum, které mohou Kadlec a spol. v sobotu ještě navýšit.

Nejen kvůli tomu přikládá kouč Martin Svědík utkání velkou důležitost. „Před námi je poslední třešnička na dortu. Čeká nás derby, které všichni chceme zvládnout. Hrajeme doma, hlavně kvůli fanouškům musíme sezonu zakončit vítězstvím,“ prohlásil kouč Slovácka.

I když souboj krajských rivalů většinou nemá favorita, tentokrát se do role outsidera pasovali Zlíňané.

Fastav sice naposledy okradl o body Liberec, ale na výhru čeká od 13. března a v tabulce se krčí až na čtrnáctém místě. Přesto ševcí dorazí do Uherského Hradiště odhodlaní a s velkou motivací pokořit tradičního soka a alespoň na závěr přerušit sérii nezdarů a potěšit věrné příznivce.

„Bude to pro nás velmi těžký zápas na závěr sezony. Slovácko je ve velké pohodě, vybojovalo si poháry, bude favoritem derby. Tohle všechno si uvědomujeme, ale rádi bychom se v posledním zápase pokusili ukončit dlouhou sérii bez vítězství. Cesta k tomu povede přes nasazení a bojovnost jako v minulém utkání, ale musíme přidat více fotbalovosti a agresivity,“ uvedl hostující trenér Jan Jelínek.

„Oba týmy mají jasně danou pozici. My jsme se zachránili, Slovácko se dostalo do pohárů, prožívá velmi vydařenou sezonu. Možná je dobře, že je derby až na konci sezony a nikdo není pod nějakým tlakem. My každopádně chceme potěšit sebe i fanoušky, přerušit nepříznivou sérii a konečně zažít pocit vítězství,“ dodává kapitán a nejlepší střelec Fastavu Tomáš Poznar.

FORTUNA:LIGA, 34. kolo -

1. FC Slovácko (4.) - FC Fastav Zlín (14.)

Výkop: sobota v 17.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: E. Marek - Horák, Novák (Vojkovský)

Ligová bilance: 7-5-9

Poslední zápas: 2:1 (63. Navrátil, 77. Daníček z penalty - 47. Poznar z penalty, 22. srpna 2020)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Bajza – Tomič, Kadlec, Hofmann, Havlík – Mareček, Daníček – Petržela, Sadílek, Navrátil – Cicilia. Trenér: Svědík.

Zlín: Dostál - Kolář, Procházka, Simerský - Fantiš, Hlinka, Janetzký, Martínez, Matejov - Poznar, Potočný. Trenér: Jelínek.

Tip Deníku: 2:1