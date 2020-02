V lize se naposledy trefil 2. září 2018, kdy v předposlední minutě mírnil porážku Slovácka na hřišti v Karviné. Od té doby zkušený křídelník Jan Navrátil v nejvyšší české soutěži neskóroval. Střelecké sebevědomí si devětadvacetiletý záložník zvýšil v Turecku proti dánskému Esbjergu, když v generálce na jarní část FORTUNA:LIGY zaznamenal vítězný gól.

Michal Kadlec v akci | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„V mistráku by to samozřejmě bylo lepší, ale je to takový první krůček. Jsem za něj rád,“ přiznává pro klubovou televizi sváteční střelec.