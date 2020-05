„Je potřeba to absolvovat, abychom byli na ligu dobře připravení. Všichni jsme unavení, máme toho dost, ale než to vypukne, tak zase budeme všichni ve formě,“ věří křídelník Milan Petržela.

Fotbalové týmy v Česku se v pondělí díky dalšímu uvolnění opatření proti šíření koronaviru konečně sešli společně na jednom hřišti.

„Fotbal je kolektivní sport, takže je špatně, když nás trénovalo třeba pět. To člověk nemůže ani nic pořádně dělat. Proto jsme rádi, že se to uvolňuje a může nás trénovat víc,“ uvedl na klubovém webu Petržela.

Podle něj náročný kouč Svědík svěřence příliš nešetřil.

„Tento týden má být sice ještě trošku náročnější, ale pak už to bude směřovat k zápasům. Má se hrát úterý – sobota nebo středa – neděle, takže těch těžších tréninků již moc nebude a všechno se bude soustředit na zápasové situace. To nejhorší snad již máme za sebou,“ věří někdejší reprezentant.

Fotbalisté Slovácka se stejně jako jejich ligoví rivalové od poloviny března chystali jen individuálně v domácím režimu. Od 20. dubna mohli na hřišti začít v omezené míře trénovat ve skupinách po osmi, poté se zvýšili limit osob na deset a hráči už mohli chodit do soubojů.

Od pondělí pak již trénují jako obvykle. Musí ale nadále dodržovat hygienická opatření a stále nemohou využívat vnitřní prostory areálu jako společné šatny nebo sprchy. Členové realizačního týmu musí dál udržovat od hráčů dvoumetrové rozestupy a nosit roušku.

Bývalý hráč Drnovic, Sparty či Plzně i přesto věří, že se FORTUNA:LIGY dohraje.

V březnu přerušená sezona by se měla znovu rozběhnout za dva týdny, schválit to ale ještě v úterý musí grémium profesionálních klubů.

„Když už zase naplno trénujeme a celkově je situace kolem pandemie pod kontrolou, tak by byla škoda to nedohrát,“ myslí si šestatřicetiletý krajní záložník.

„Samozřejmě uvidíme, co přinese další vývoj, ale já doufám, že to co nejdříve bude v pohodě, a že se kromě nás vrátí co nejdříve na tribuny i diváci,“ přeje si Petržela, který už si v minulosti před prázdnými stadionem zahrál.

„Musím říct, že to je do jisté míry o ničem, protože dáte branku a nemáte to pořádně s kým oslavit. Chybí tam emoce diváků, se kterými se můžete z branky radovat. Takto si po gólu jen plácnete a jdete na půlku,“ líčí.

„Zápasy v tomto směru budou trošičku smutné, i tak se ale na ně těšíme,“ dodává.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl