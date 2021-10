Oba týmy mají výbornou formu, střílí hodně branek a drží se v elitní pětce. Tahle bitva bude mít nejen atmosféru, ale i říz. Favorita nehledejte, vyhrát může kdokoliv.

„Čekám vyrovnaný zápas, plný agresivity a pěkného fotbalu. Výhrou by mohl jeden nebo druhý v tabulce odskočit, takže očekávám vyrovnaný souboj. Už hodněkrát jsem slyšel a dokonce už i někde četl, že to bude pro oba týmy zápas podzimu,“ prohlásil křídelník Slovácka Daniel Holzer.

Někdejší hráč Sparty a Zlína přišel do Uherského Hradiště společně s Ondřejem Šašinkou letos v létě právě z Ostravy. Zatímco třiadvacetiletý útočník ve Slovácku z Baníku jen hostuje a hrát v sobotu po dohodě klubů nemůže, o tři roky starší Holzer podepsal přestupní lístky a je odhodlaný bývalý klub porazit.

„Pro mě to určitě bude zápas podzimu. V Baníku jsem byl odmalička. Je to klub, který mě vychoval. Nějaký vztah k němu mám, znám hráče, lidem kolem klubu. Bude to pro mě specifický zápas,“ přitakává Holzer.

Na duel v Ostravě se ale těší i další hráči Slovácka. Před zaplněnými ochozy a v třaskavé atmosféře se každému hraje lépe než když je prázdný stadion a na něm dušičková atmosféra.

„Čeká nás těžké utkání v bouřlivé atmosféře, kde nám se ale v poslední době dařilo. Baník má formu, má stejně bodů jako my, navíc hrajeme venku. I tak tam ale chceme uspět a Baníku bodově odskočit,“ říká stoper Slovácka Stanislav Hofmann.

Slabiny v táboře soupeře se ale hledají těžce. „Jsou kvalitní směrem dopředu. Jejich nejlepší střelec Ladislav Almási sice nemůže hrát kvůli červené kartě, ale mají tam i další ofenzivní hráče, rychlé kraje a celkem dobří jsou i dozadu, takže mají celkem vyvážený tým. Navíc mají dobré výsledky a s tím i sebevědomí, takže nás čeká opravdu těžké utkání,“ ví Hofmann.

Borci z Uherského Hradiště ale rozhodně nejedou do Ostravy s obavami. Vždyť

kromě Slavie a Plzně bodovali ve všech dosavadních duelech. „Jsme na tom stejně jak oni, takže i naše sebevědomí je na vysoké úrovni. My si věříme a určitě tam nejdeme s nějakým strachem,“ uvedl.

Zkušenému stoperovi se proti Baníku daří i střelecky. Nějaká branka Hofmanna si Slovácku hodila i nyní. „Je pravda, že pár gólů jsem jim dal, ale taky si pamatuji, že jsem si tam vstřelil vlastní branku. Vždycky je to o celém týmu, a pak třeba může jednotlivec výkonem vyletět nahoru. Každopádně prvořadý je úspěch týmu,“ ví odchovanec Mostu.

Parta kouče Svědíka ladila formu v reprezentační přestávce i na ledě. Fotbalisté Slovácka si totiž tréninkový dril zpestřili nejen modelovým zápasem na trávníku, ale i hokejem v Uherském Ostrohu.

Brusle kromě zraněného beka Reinberka a záložníka Daníčka nenazuli ani brankář Nguyen, záložník Kohút nebo útočník Vecheta. Zmiňované trio si totiž plnilo reprezentační povinnosti.

Nyní jsou zpátky v klubu a chystají na sobotní šlágr, který si nenechají ujít ani fanoušci Slovácka. Ti do Ostravy vypravili tři autobusy, nechtějí nechat hráče ve štychu.

FORTUNA:LIGA, 12. kolo -

FC Baník Ostrava (4.) – 1. FC Slovácko (5.)

Výkop: sobota v 16.00, Městský stadion Ostrava – Vítkovice

Rozhodčí: Ginzel - Horák, Váňa (Adámková) | VAR: Machálek | AVAR: Ondráš

Ligová bilance: 15-6-15, 50:47

Poslední zápas: 1:2 (20. Daníček z penalty, 26. Kohút – 54. Šimko vlastní, 21. března 2021)

Pravděpodobné sestavy: Ostrava: Laštůvka - Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Potočný – Klíma. Trenér: Galásek.

Slovácko: Nguyen - Tomič, Hofmann, Kadlec, Kalabiška - Sadílek, Havlík - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 2:2