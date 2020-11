„Je to tak. Moc šancí nebylo,“ přiznal po zápase smutně Jan Kliment a dodal.

„Chtěl jsem navázat na tři branky v poháru. Každý zápas chci dát gól a týmu pomoct.“

Svěřenci trenéra Martina Svědíka odehráli poslední soutěžní zápas 6. října. Jak moc scházela herní praxe?

„Sice jsme mezi sebou hráli každý týden modelové zápasy, ale ten tlak, ta nervozita jako před mistrovským zápasem, tam prostě není. To je to stěžejní, co nám schází. Fotbalově trénujeme pořád stejně, zápas měl vypadat trošku líp,“ dobře ví útočník Slovácka.

Proti Sigmě začali sice domácí aktivně, nelze jim vyčítat snahu a bojovnost, ale všechno končilo na hranici velkého vápna. Scházela prostě kvalita v ofenzivě. Podle Jana Klimenta si hra Slovácka v útoku zlepšuje.

„Cítil jsem, že se to zlepšovalo minutu od minuty,“ tvrdí a hodnotí zápas.

„Měli jsme do utkání dobrý vstup, pak Olomouc přečetla naši taktiku, měli jsme hrát na moje náběhy,“ prozradil Jan Kliment, který ve Slovácku prodloužil smlouvu do léta 2021.