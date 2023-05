ROZHOVOR/ V závěru ligy chytil Michal Trávník skvělou fazonu. Z posledních pěti zápasů byl třikrát v základní sestavě. Proti olomoucké Sigmě odehrál v letošním ročníku svůj předposlední ligový zápas. Bohužel, bod pro Slovácko je v boji o pohárovou Evropu málo.

Záložník Slovácka Michal Trávník při zápase s Olomoucí. | Foto: Deník/Stanislav Dufka

„Bohužel jsme sice vedli, ale zápas jsme nedotáhli do vítězného konce. Pro nás škoda, věřili jsme, že vyhrajeme. Myslím, že sjem měli víc šancí jako Olomouc,“ hodnotil moravský duel Michal Trávník.

Bohemka má lepší los. Co ta ztráta v boji o čtvrtou pohárovou příčku znamená?

Opticky to vypadá, že má výhodu, ale může se stát všechno. Sparta se proti Bohemce doma hodně nadřela. Musíme se dát dohromady na další zápas – nic jiného nám nezbývá.

Vyrovnali jste pět minut před koncem. Byla to zasloužená remíza?

Určitě by to byla krutá porážka, tak bych to řekl. Jury (Juroška) tam měl dva nájezdy. Mohli jsme jít do vedení my – už bychom vedení v zápase asi nepustili. Myslím si, že jsme měli herně mírně navrch my.

Jak byste zhodnotil remízový zápas?

Proti Sigmě to byl klasický zápas. Silový, hodně soubojový. Myslím si, že jsme měli víc šancí. V tomto směru se nám štěstí mohlo víc přiklonit.

Jak sledujete boj o titul a jak se vám bude z tribuny sledovat úterní utkání?

Sleduji to, sledují to všichni. Jakožto hráč Sparty přeji titul Spartě. Na druhou stranu doufám, že titul vyhrají nějak jinak než tím, aby si ze Slovácka odvezli tři body.

Nemůžete hrát proti Spartě. Jaký je to pocit, že máte před sebou jeden zápas a skončí vám sezona?S tím jsem počítal, že proti Spartě hrát nebudu. V posledním kole nás čeká Slavie. Věřím, že kluci Spartu doma zvládnou, a ještě se o čtvrté místo popereme.

V poslední zápasech se vám daří. Souhlasíte?

Asi jo, během sezony to určitě nebylo optimální. Sám to vím nejlíp. Tak to prostě někdy je. Věděl jsem, že když půjdu do Slovácka, může trvat delší dobu, než se chytím.

Jste ve Slovácku z pražské Sparty na hostování. Jaké jsou varianty pro příští ročník?

Variant je asi dost, všechno se bude řešit až po sezoně.

Je jednou z těch variant také Slovácko?

Nějaká varianta je to také, teď nemůžu nic říct, uvidíme.