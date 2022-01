Ani v Chorvatsku jste neunikli tvrdému drilu, že?

Úplně herní soustředění to není (úsměv) První dva dny po příjezdu byly těžké, ale utkáním s Rijekou se to snad zlomilo. V sobotu měli kluci s větším zápasovým vytížením běhy, zbytek mužstva absolvoval normální trénink. Pořád hodně nabíráme kondici, na ligu se začneme chystat až v dalším týdnu.

Jste jenom na hřišti nebo se připravujete i v posilovně?

Trénujeme dvakrát týdně, posilovna je už jen minimálně, v Uherském Hradišti jsme do ní chodili častěji. Nyní jsme hlavně na hřišti, kde děláme spíš herní věci, ale zase ve velké intenzitě. Ještě nás čekají dva zápasy, které jdou rychle za sebou, takže v dalších dnech možná trochu zvolníme a budeme mít jenom jeden trénink.

Jaké máte v Umagu podmínky k tréninku?

Je to tady fakt super. Jsme hlavně moc rádi, že můžeme být na přírodní trávě a nemusí trénovat na umělce. Fotbal na ní je totiž úplně jiný sport. Právě kvůli podmínkám sem do Chorvatska jezdíme. Hřiště, počasí, regenerace, všechno je fajn. Jsme tady už potřetí, hotel i okolí známe. Všechno je odzkoušené, vyhovující. Na ligu budeme dobře nachystaní.

Jak trávíte volný čas?Hodně kluků si s sebou vzalo PlayStation, hrají hry i mezi sebou. Slyší se ve sluchátkách, hecují se. Já hodně chodím na masérnu pokecat. Jinak jsme spíš na pokoji u noťase a pouštím si filmy. Jinak v týmu máme i hodně otužilců, co se koupe v moři. Já sice nepatřím úplně mezi ně, ale už jsem v něm byl dvakrát. Když už tady jsem, tak toho chci aspoň trochu využít. Moře je mi pořád vzácné.

Máte možnost si projít město, zajít třeba na kávu?

Možnosti jsou, ale hotel, ve kterém bydlíme, je trošku odříznutý od města. Centrum je trošku dál, takže je lepší jet autem než jít pěšky. Ale i okolí hotelu je krásné. Je tady klid, procházka po promenádě má i v lednu svoje kouzlo. (úsměv) V sobotu jsme se byli na chvilku podívat do obchodu, něco si nakoupit, ale na velké chození po městě to v době pandemie koronaviru není. V této době jsem kontakt s dalšími lidmi raději omezil, už se tolik neshlukujeme.

Dá se to srovnat i s Tureckem, kde jste se chystali na jaro v minulosti?

Turecko je trošku jiné. I v tomto období je tam větší teplo, ale jinak jsou podmínky srovnatelné. Hlavní je, že se i v Chorvatsku potkáme se zahraničními soupeři. Konfrontace je přínosná, nemusíme hrát pořád proti stejným mančaftům, se kterými se potkáme třeba v lize nebo poháru. Zápasy s jinými mužstvy jsou takové zpestření. Ukáží nám, jak na tom jsme.

Co vám naznačil páteční duel s Rijekou?

Pro nás to bylo hodně náročné. Zatímco jsme šli do utkání po dvou dnech tvrdého tréninku, Rijeka to pojala jako generálku na chorvatskou ligu, která začíná příští týden. Soupeř je v přípravě někde jinde. I proto mě překvapilo, že jsme za ním fyzicky nijak nezaostávali. Samozřejmě po fotbalové stránce to nebylo ideální, pořád tam jsou chyby, což je v této fázi přípravy logické. Jsme v plné přípravě, únava je obrovská. Pro nás to byla velmi dobrá prověrka. Rijeka byla nesmírně kvalitní soupeř. Hráli jsme s ní loni nebo předloni a teď byla ještě lepší. Jinak nerozhodný výsledek odpovídá.

Jak jste se na hřišti cítil?

Určitě je to i pro mě hodně náročné. Taky mě bolí nohy. Trenér Svědík říká, že u nás v těchto zápasech zkouší i morálně volní vlastnosti. Jde o to, jestli se kousneme, když nejsme ještě úplně stoprocentně vyladění. Myslím, že právě s Rijekou jsme se s tím poprali dobře.

Liga startuje už za dva týdny. Už máte chvění?

Ještě mi to nedochází. Před sebou máme dva přípravné zápasy. Ligu začnu vnímat až při generálce a hlavně v posledním týdnu přípravy. Už se ale na to hrozně těším. Ligové zápasy jsou úplně o něčem jiné než ty přípravné.

Sledujete na dálku výsledky a novinky v ostatních ligových týmech?

Občas se na to s kluky koukneme, vyměníme si informace, ale že bych to nějak detailně sledoval, to ne. Spíš když někdo z nás něco zahlédne na internetu, tak si o tom popovídáme. Já se spíš mrknu na výsledky, sestavy. Jinak se soustředíme na sebe. Chceme, aby se nám na jaře dařilo minimálně stejně jako na podzim.