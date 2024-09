„V tu chvíli každý myslel na něco jiného, než na fotbal. Nemyslím si, že by to byla nějaká komplikace,“ vyjádřil se pro klubový web záložník Slovácka Marek Havlík.

Víkendovou přestávku využilo Slovácko netradičně, hokejově. A Marek Havlík patřil na ledě k těm nejlepším. Jeho spoluhráč Patrik Blahút ho dokonce viděl v hokejové NHL.

„Dělal si srandu, ale je pravda, že jako kluci jsme u nás na vesnici hráli hokej velice často. Na druhou stranu musím říct, že v pořádné hokejové výzbroji jsem si zahrál až ve Slovácku,“ přibližuje fotbalový záložník svoji hokejovou kariéru.

V sobotu se Slovácko představí v Malšovické aréně. Domácí Hradec Králové je na deváté příčce tabulky, s devíti body. Hosté mají o bodík víc. Svěřenci Davida Horejše jsou těsně za Slováckem, z tohoto pohledu jsou mírným favoritem fotbalisté z Uherského Hradiště.

„Takto se na zápas nedívám. My jdeme do každého zápasu s tím, že chceme uspět a bodovat. Stejné to bude i v Hradci, chceme přivést tři body,“ říká odhodlaně Marek Havlík, který v novém ligovém ročníku pořád čeká na první gól.

„Nikdy jsem nebyl nějaký exkluzivní střelec. Minulá sezoně mně gólově vyšla, podařilo se mi dát pár branek navíc. Věřím, že bych střeleckou smůlu mohl protrhnout už v Hradci, ale na statistiky se vůbec nedívám. Je mi jedno, kdo dá gól nebo přihrává,“ přiznal středopolař sedmého týmu tabulky.

Slovácko má ze sedmi zápasů pasivní skoré 4:5. Z pohledu defenzívy vynikající věc, ze sedmi zápasů pět čistých kont. Z pohledu ofenzívy už to tak skvělé není.

„Trenér si zakládá na dobré defenzívě. Dobře bránit – od toho se chceme odrazit. Na druhou stranu, víme, že vstřelených branek mělo být víc. Na to tom musíme hodně zapracovat,“ povídá na závěr klíčový muž Slovácka.