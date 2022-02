Byla klíčová už tam první penalta, kterou jste chytil, ke konci normální hrací doby?

Přesně tak, těžko bychom už vyrovnávali. I tam stálo při nás štěstí.

Měl jste Gonzáleze přečteného nebo to bylo momentální rozhodnutí?

Nějaké penalty Olomouce jsem viděl. Vždycky přemýšlím, na jakou stranu balon půjde. Ve finále se musíte rozhodnout podle aktuální situace a intuice. Prostě to vyšlo.

Považujete se za penaltového specialistu?

Penalty jsou vždycky loterie, Stejsky (Jan Stejskal – gólman Olomouce) měl fakt smůlu. Dvě penalty chytil, ale oba balony si srazil do brány. On měl smůlu a já štěstí. Byli jsme šťastnější tým.

Už jste někdy chytil tři penalty během 120 minut?

Přemýšlím. Možná minulý rok ve čtvrtfinále poháru zrovna proti Slovácku jsem chytil dvě nebo tři, takže už se mi to povedlo.

Svědík o penaltách: hráčů jsme se neptali, prostě jsme je určili. Co marodi?

Mohla být výhoda, že jste o víkendu nehráli ligu a soustředili se na pohár?

Takto bych to neřekl, soupeř byl zase víc rozehraný. Pro nás to byl po zimní pauze první ostrý zápas. Myslím si, že týmy mají před začátek jara dost sil. Ligový zápas by nám rozhodně neuškodil.V obraně scházeli kvůli nemoci klíčoví hráči Kadlec a Hofmann. Jak se vám zamlouvalo nové složení zadních řad?

Kluci, co naskočili, podali výborný výkon. Trenér nás nabádal, že jsme dostávali v přípravě hodně gólů. Chtěli jsme se od pohárového zápasu odpíchnout, to se nám podařilo, jsme za to rádi.

Kterého soupeře si přejete do semifinále?

Tak hlavně bych chtěl hrát na domácím stadionu před našimi fanoušky. Byli slyšet zpoza stadionu i dneska.

V poháru jste v semifinále, v lize bojujete o první šestku. Vyvíjí se sezona podle vašich představ?

Počkejte až po honu, Baník hrál také ve finále poháru, hrál také o poháry a nakonec neměl nic. My se musíme soustředit na celou jarní sezonu. Žádné velké změny se v týmu neudály, osobně věřím, že na jaře budeme ještě silnější.

Přiblížili se trofeji! Penaltová loterie posunula Slovácko do semifinále poháru

Jak je důležitá výhra na úvod sezony. Dostanete se před Slavií do větší pohody?Je to psychická výhoda. Věřím, že výhra nás dokáže nakopnout. Pokud bychom prohráli, tak se i hůř regeneruje. Na Slavii bychom šli v horším rozpoložení.

Za měsíc čeká reprezentaci baráž. Chytil jste tři penalty, to je hezká pozvánka k trenérům. Co říkáte?

Až tak nad tím nepřemýšlím. Samozřejmě, snažím se podávat, co nejlepší výkony a bude záležet na trenérech, jestli ta pozvánka přijde. Soustředím se výhradně na sebe.