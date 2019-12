U Litavky se lámal chleba v úvodní patnáctiminutovce zápasu. „Byl to snový začátek utkání. Z prvních dvou centrů do šestnáctky byly dvě branky. Pak další standardka a penalta. Po patnácti minutách jsme vedli o tři branky,“ hodnotil úvod forvard Slovácka Tomáš Zajíc.

Byl to právě on, kdo po centru Jana Kalabišky vstřelil deset minut po přestávce čtvrtou branku Slovácka.

„Dá se říct, že to byl jednoduchý gól. Kali (Jan Kalabiška – pozn. red.) měl těžký míč na voleji. Šel jsem naslepo na zadní tyč, přesně tam balon letěl. První poločas jsme si dělali, co jsme chtěli. Druhou půlku na nás domácí vletěli a občas nás dostávali pod tlak. Naštěstí jsme dali rychle čtvrtý gól. Troufnu si říct, že pak už se utkání jenom dohrávalo. V Příbrami jsme chtěli navázat na výkon, který jsme předvedli proti Plzni. Myslím, že nám to vyšlo dokonale,“ povídal nejlepší střelec Slovácka.

Tomáš Zajíc vstřelil na podzim šest branek. Jak je se svou letošní střeleckou potencí spokojený muž, který v 97 ligových zápasech vstřelil 25 branek.

„Se šesti góly jsem docela spokojený. Škoda, že na začátku sezony jsem měl zranění a nedávno se znovu obnovilo. Vyřadilo mě to na pár zápasů, je těžké se do zápasového rytmu dostávat zpátky. Je možné, že bych měl ještě o dva tři góly víc, ale to jsou jenom spekulace. Těžko říct,“ říká Tomáš Zajíc a hodnotí bodový zisk Slovácka. „Jsem spokojený, ale vždycky to může být lepší. Škoda bodových ztrát s Boleslaví a Teplicemi,“ připomněl domácí remízové zápasy.

Okamžitě po zápase v Příbrami nastoupili hráči Slovácka dovolenou. Tomáš Zajíc ji stráví v domácím kruhu. „Nikam se nechystám, budu doma s rodinou,“ svěřil se na závěr rodák ze Suchovských Mlýnů na Hodonínsku.