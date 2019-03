Měl na kopačce vedoucí gól. Útočník Slovácka Tomáš Zajíc se v závěru první půle dostal do vyložené šance, ale jabloneckého gólmana Hrubého po Kalabiškově přistrčení ve skluzu nepřekonal.

„Je to škoda. Kali mě to výborně posunul, já jsem si to bohužel dal trochu dál od nohy. Sice jsem byl u míče o něco dřív než brankář, ale už jsem to nedokázal pořádně zvednout,“ litoval po neproměněné příležitosti dvaadvacetiletý forvard.