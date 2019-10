Mužstvo ze Slezska je na posledním místě tabulky. První a jediná výhra na hřišti soupeře přišla hned v prvním kole na hřišti nováčka z Českých Budějovic.

I přes postavení Opavy v tabulce je forvard Slovácka Tomáš Zajíc před utkáním opatrný.

„Myslím, že to bude hodně těžký zápas. Opava je sice poslední, ale rozhodně má kvalitní mužstvo. My budeme muset být trpěliví a snažit se najít nějaké mezery v jejich obraně. Určitě by nám pomohlo vstřelit brzo gól.“

Svěřenci trenéra Martina Svědíka půjdou na Opavu bez vykartovaných opor. Jenom na tribuně budou Daníček, Kadlec a Divíšek.

„Z tohoto pohledu to bude také složité, ale musíme si s tím poradit. Na příležitost čekají další kluci,“ povídá Zajíc.

Slovácko doma ztratilo všechny body jenom proti Českým Budějovicím. Proti Slezanům čekají fanoušci jasnou výhru.

Slovácko jde do zápasu v roli velkého favorita.

„To nevím, jestli jsme favorit. Nebude to vůbec lehké, určitě nedostaneme nic zadarmo. Musíme hrát na sto dvacet procent a nic nepodcenit,“ dobře ví čtyřgólový střelec šestého týmu tabulky.

Fotbalisté Slezského FC čekají na tři body už rekordních jedenáct zápasů. Slovácko jede naopak na vítězné vlně. Poslední dva zápasy vyhrálo a upevnilo si postavení v první šestce.

„Na tabulku se dívá dobře, v týmu je pohoda. Pořád koukám nahoru, doufám, že nakonec skončíme do šestého místa. Věřím, že nám současná forma vydrží co nejdéle,“ přeje si Tomáš Zajíc, který v Opavě žádnou spřízněnou duši nemá.

„Opavské hráče znám jen zběžně, z televize a ze šotů. Nemám tam žádné kamarády.“

Poslední celek tabulky má žalostnou bilanci v kolonce vstřelených branek. Za třináct odehraných kol vstřelila Opava pouhých sedm gólů. Slovácko střelecky také nijak nezáří.

VÝHRA? TŘEBA 4:3

Může to být zápas o jedné brance? „Těžko říct, na statistiku se nedá dívat, každý zápas je jiný. Je to fotbal a ve fotbale je možné všechno. Zápas může klidně skončit 4:3,“ dobře ví forvard Slovácka.

Ofenzivní hráči Tomáš Zajíc a Ondřej Šašinka zařídili polovinu podzimních branek Slovácka.

Každý má na svém kontě čtyři zásahy. Se čtyřmi trefami je hrot domácího výběru poměrně spokojený.

„Jasně, těch gólů mohlo být víc, na druhou stranu jsem rád i za ty čtyři. Chci vstřelit branku v každém zápase.“

Čtvrtou letošní branku vstřelil Tomáš Zajíc v uplynulém kole na hřišti Karviné.

První gól nastartoval Svědíkův výběr ke třem bodům.

„Šáša (Ondřej Šašinka – pozn. red.) mi balon prodloužil hlavou, já jsem si to hodil mezi dva beky a byl jsem tam sám. Šel jsem z úhlu, nebylo to jednoduché zakončení, viděl jsem, že má gólman roztažené nohy, trefil jsem to přesně,“ popisoval svoji branku v uplynulém kole Tomáš Zajíc a přidal na závěr jeden postřeh.

„V Karviné jsme hráli na brejky, to nám vyhovuje, protože máme rychlé kraje.“