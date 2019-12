I když poctivého fotbalistu Slovácka drsná slova nadřízeného tehdy mrzela, nešel proti němu, ale naopak se snažil naštvaného trenéra pochopit.

„Už jsme si to vyříkali, mezi námi je to dobré,“ ujišťuje forvard Tomáš Zajíc.

Jeho výkon s Jabloncem poznamenala nemoc a předcházející zranění. „Byl jsem po antibiotikách a málo trénoval,“ přiznává.

Před týdnem ve Zlíně rodák ze Suchovských mlýnů nebyl ani na střídačce, proti Plzni se ale znovu objevil v základní sestavě moravského celku. Od začátku hrál od prvního listopadu.

„Tentokrát byl výkon lepší, ale pořád to není stoprocentní. Na to, že beru prášky, tak to celkem šlo. Ale musím ještě víc potrénovat, abych se do toho zase dostal,“ cítí Zajíc.

S mužstvem se začal připravovat až v týdnu po derby, i tak se snažil na trávníku vydržet co nejdéle.

„Nebyl jsem úplně v top formě, ale snažil jsme se vydržet co nejdéle,“ líčí.

I když důrazný útočník dostal několikrát tvrdě naloženo, sobotní duel nakonec dohrál.

„Souboje s hostujícími stopery byly hrozně těžké. Navíc jsem je musel napadat a dostupovat, takže moc síly nebylo,“ přiznává s úsměvem autor pěti letošních ligových branek.

„Nějak jsem to odběhal a nechal tam všechno,“ přidává vážněji.

Síly mu na těžkém terénu rychle ubývaly. Za těžkou dřinu na hrotu byl nakonec odměněn těsnou výhrou nad favoritem.

„Byl to skvělý týmový výkon. Ubojovali jsme to. Na hřišti jsme nechali všechno,“ radoval se.

Zajíc litoval pouze vyrovnávací branky reprezentanta Krmenčíka na konci prvního poločasu.

„Bylo to náročné, ale nakonec jsme dali v závěru zápasu druhý gól a poslední letošní domácí zápas vyhráli. Tři body jsou super,“ ví.

Teď už borcům z Uherského Hradiště zbývá poslední šichta. Nejen třiadvacetiletý útočník vyhlíží vánoční svátky a krátkou dovolenou.

„Musím si dát kotník konečně do pořádku,“ ví Zajíc.