V klubu jsou na zkoušku tři hráči. Koita z druholigového francouzského Guingampu, Dijinari z moldavského Tiraspolu. A střední záložník Mareček ze Sparty. Jaké je u nich aktuální situace? Letí s vámi na soustředění?

Letí s vámi. Teda, abych byl přesný, chceme, aby s námi letěli. Musíme se domluvit s kluby, kterým patří.

Letí všichni?

Koita ne. Ten už odjel domů.

Proč to nevyšlo?

On si myslel, že se tady asi hraje pralesní liga. Přišel k nám s tím, že tady bude hlavní hráč. Trošku nás podcenil.

Je možné, že ještě nějaká posila přiletí přímo na soustředění do Turecka?

Je to možné, může se to stát. Uvidíme, možné je všechno. Jsme tam dvanáct dnů, za tu dobu se může hodně věcí změnit.

Co se týká hráčů, kterým končí v létě smlouva, to je Zajíc a Juroška. Poletí na soustředění také?

Určitě. Smlouva jim končí 30. 6. letošního roku, takže nevím, proč by neletěli. Může se stát, že majitel klubu řekne, že mají odejít, ale z mého pohledu zatím zůstávají.

Zajíc má jít v létě do Mladé Boleslavi, Juroška do Baníku. Chtějí ty kluby oba hráče už teď? Zkouší to na vás?

Jasně, že zkouší. Jak už jsem řekl, mají smlouvu a pro mě je lepší, aby zůstali.