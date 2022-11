„Já se na to vždycky těším, mám to rád. Je to příjemné zpestření. V rámci tréninku je to docela dobré,“ přiznává.

I když pochází z Havířova, kde se v minulosti také hokejová extraliga, u Holzerů zvítězil fotbal. „Jako dítě jsem chodil bruslit s taťkou, později s kluky po sezoně, ale závodně jsem nikdy nehrával,“ říká.

I když to odchovanci Baníku Ostrava na ledě celkem šlo, i po zimní pauze zůstane věrný milovanému fotbalu.

Ve Slovácku prožil nádherný a hodně hektický rok. Vše odstartoval květnový triumf v MOL Cupu, k tomu obhajoba čtvrtého místa a historický postup do základní skupiny Konferenční ligy.

Tým z Uherského Hradiště se kvůli účasti v Evropě v posledních měsících nezastavil, odpočívat bude až nyní.

„Abych byl upřímný, jsem rád, že už je konec,“ uvedl. „Bylo to opravdu náročné. Samozřejmě jsme si ze zápasů Konferenční ligy odnesli krásné zážitky, teď je ale potřeba si odpočinout a načerpat sílu do zbytku sezony,“ cítí.

Podzim hlavně díky vytouženému postupu do skupiny evropského poháru hodnotí pozitivně. „Zápasy v Konferenční lize byly strašně těžké, sebraly nám hodně sil, ale výkony ani výsledky nebyly špatné. Bohužel liga nám kvůli tomu trošku ujížděla, ale důležité bylo, že jsme se dotáhli na týmy z popředí tabulky. Na jaře máme o co hrát,“ těší bývalého hráče Sparty a Zlína.

Fotbalisté Slovácka byli po mimořádném roku 2022 odměnění majitelem klubu Zdeňkem Zemkem, který jim hradí desetidenní pobyt v Dubaji. Moravané do Spojených arabských emirátů odlétají v pátek, vrací se v neděli 4. prosince.

„Bylo to pro nás docela překvapení. Majitel nám to sice po postupu přes AIK Stockholm slíbil, s kluky jsme si ale mysleli, že to hodil jenom tak do placu a že to nedopadne, ale nakonec co slíbil, to splnil, takže letíme i s rodinami, což je mnohem lepší, než kdybychom tam byli zase sami,“ uvedl.

Sedmadvacetiletý levý bek či záložník s sebou bere do Dubaje manželku a dcerku.

Holzer s parťáky se ale na pobřeží Perského zálivu nebude jenom válet. Vždy dopoledne absolvují hráči Slovácka trénink, odpoledne si pak budou užívat moře a sluníčka. „Budeme podnikat výlety, užívat si volno. Žádné nákupy neplánuji, spíš chceme relaxovat,“ říká.

Moravané se tak na pár dnů přiblíží dějišti mistrovství světa, které právě nyní hostí sousední Katar. Holzer šampionát sleduje. Jelikož byl doteď v Uherském Hradišti sám, měl dost volného času. „Nemám vyloženě oblíbený tým, kterému bych fandil. Jsem zvědavý na Brazílii, od které se zase hodně očekává, jak zvládne roli favorita. Dosavadní zápasy ale měly velké tempo,“ oceňuje.

Na rozdíl od jiných expertů a fanoušků Katar, jako pořadatelskou zemi nijak nekritizuje. „Jelikož tam nejsem, tak je mi to jedno,“ usmívá se. „Já jsem rád, že se i teď v zimě mohu v televizi podívat na dobrý fotbal,“ přidává.

Holzer po návratu z Dubaje zamíří s rodinou do rodného Havířova, kde prožije Vánoce. Už před Silvestrem se ale vrátí zpátky do Uherského Hradiště, aby se nachystal na start zimní přípravy.