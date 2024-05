Situace je jasná, pevně daná. Pokud chtějí fotbalisté Slovácka do Evropy, musí v závěrečném zápase nadstavbové části FORTUNA:LIGY bezpodmínečně zvítězit, remíza stačí domácímu Baníku, který je stále ve hře i o čtvrté místo. Bitva jara se odehraje ve vítkovické aréně v neděli od šestnácti hodin.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) proti Slovácku. | Foto: Deník/Petr Kotala

„Už to nebude o žádných kecech, řečích, ale o výkonu na hřišti. Buď to dáme, nebo ne. Věřím tomu, že máme dostatek zkušených a hladových borců, kteří budou mít správně nastavené hlavy a budou chtít uspět,“ prohlásil asistent trenéra Slovácka Jan Baránek.

I v rozhodujícím souboji povede uherskohradišťský celek z pozice hlavního trenéra, odcházející kouč Svědík bude kvůli disciplinárnímu trestu sledovat pouze z tribuny.

Pokud Slovácko nezvítězí, jeho mimořádně úspěšná éra definitivně skončí. V případě triumfu však ještě jednou usedne na střídačku, povede tým z lavičky.

Ať dopadne nedělní šlágr jakkoliv, mančaft na těžkou šichtu se svými asistenty důkladně nachystal. „Celý týden jsme uzpůsobili tomu, abychom byli co nejsilnější a nejlépe připravení. Uvidíme, co z toho nakonec bude,“ uvedl Baránek.

Podle bývalého stopera Baníku a Plzně zápas rozhodne nastavení a přístup hráčů, maličkosti. Půjde se na krev, na morál. Jen fotbalovost stačit nebude. Bude to válka, velký boj.

Slovácko sice letos s Baníkem v základní části neprohrálo, tentokrát to ale bude jiný duel.

„Baník má silné mužstvo. Doma se mu sice až tolik nedaří, přesto energie od fanoušků je znát. Věřím, že přijde spousta fanoušků, přijedou nás podpořit i lidé ze Slovácka. Bude to specifické utkání. Je to buď a nebo. Musíme bezpodmínečně vyhrát, Baníku stačí i bod,“ ví dobře.

Oba týmy mají obrovskou motivaci uspět. Zatímco Petržela a spol. si premiérově zahráli Konferenční ligu na podzim 2022 a rádi by parádní období navázali, Baník cílí na účast v evropských pohárech po dlouhých čtrnácti letech.

Ostrava ale na konci sezony nijak zvlášť nezáří. V Plzni sice naposledy remizovala 1:1, na vítězství už ale čeká sedm kol.

„Věřím, že se do posledního zápasu mužstvo daleko víc semkne. Myslím tím, že bude hrát s větší odvahou a s větším úsilím, ale to bude naše práce, abychom se dostali do maximálního výkonu a dokázali jsme to doma urvat,“ prohlásil v sobotu po remíze v Plzni trenér Baníku Pavel Hapal.

„Vnitřně nějak věřím, že i když to nemáme ve svých rukou, tak pokud ten zápas sami zvládneme, mohli bychom na čtvrtém místě skončit,“ dodal šéf ostravské lavičky.

Základním úkolem pro Slezany je, že nesmí prohrát. Kdyby se tak stalo, skončí po nadstavbě šestí a jsou ze hry.

Jakýkoliv jiný výsledek Baníku zajistí minimálně páté místo, které bude znamenat „zápas o Evropu“ proti vítězi prostřední nadstavbové skupiny, tedy s Hradcem Králové, nebo Teplicemi. Hrálo by se v pátek 31. května v Ostravě.

Slovácko si ale na rivala věří, ještě jednou by letos rádo zaplnilo Městský stadion Miroslava Valenty, před skvělými fanoušky.

Vyjde to?