Zachránit teplické skláře i nadále mezi tuzemskou fotbalovou elitou v první lize bude podle místního patriota a klubové legendy Přemysla Bičovského opravdu těžké. „Určitě to nebude legrace,“ řekl vážným hlasem pro Deník zkušený 71letý internacionál a mimo jiné se 130 góly členem Klubu ligových kanonýrů.

Přemysl Bičovský, fotbalový internacionál. | Foto: Deník/Petr Kinšt



Co tedy trenérské rošádě říká? „Je to asi jako všude, celý mančaft vyměnit nelze, tak je u nás normální, že končí trenér. Jestli se to dalo čekat, jestli měl Radim Kučera dost času? To je těžký říct, ale když se podíváte na tu bilanci za posledních deset měsíců, co u týmu byl, tak to není dobré,“ dobře ví, ale zůstává nad věcí.