Kádr Slovácka je širší o další jméno. Za fotbalisty z Uherského Hradiště na herní soustředění do Rakouska dorazil záložník Matěj Valenta ze Slavie Praha.

„Třiadvacetiletý záložník dostal od svého mateřského klubu svolení k trénování se Slováckem a v tuto chvíli se dolaďují podmínky působení hráče v modrobílém dresu,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Valenta v minulé sezóně působil v Liberci, kde ve 22 ligových zápasech zaznamenal dvě vstřelené branky. Předtím působil v Českýcvh Budějovicích. Celkem v nejvyšší české soutěži odehrál 63 zápasů a vstřelil čtyři góly.

Před startem letní přípravy absolvoval Mistrovství Evropy hráčů do 21 let, kde zasáhl do všech zápasů základní skupiny.

„Slovácko patří v posledních letech ke klubům, které hrají na špici ligy. Rozhodl zájem trenéra Svědíka a pokud vše klapne, tak udělám maximum pro to, abych byl pro tým přínosem,” uvedl Valenta.

Nastoupit by měl už v sobotní generálce na ligu proti Salcburku.