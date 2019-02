ROZHOVOR / Možná čekal ještě větší průvan v kabině a známější jména na soupisce, ale trenér Slovácka Martin Svědík si nestěžuje. Prostě tvrdě pracuje s tím, co má k dispozici. I když čtyřiačtyřicetiletý kouč po svém příchodu z Jihlavy na konci podzimu dokázal celek z Uherského Hradiště okamžitě pozvednout, žádné přehnané cíle mužstvu na bedra neklade.

„Chceme vyhrát každý zápas a vyhnout se baráži,“ říká nástupce Michala Korduly ve funkci. S přípravou je spokojený, o základní sestavě pro derby se Zlínem má téměř jasno. Svědík i kvůli zdravotním problémů útočníka Tomáše Zajíce řeší pouze dva posty. „Rozhodneme se až těsně před sobotním zápasem,“ přiznává.



Čekáte, že Zlín bude hrát jinak než na podzim?

Ne. Bude hrát stejně.



Souhlasíte, že soupeři máte co vracet?

Určitě. Zápas jsem viděl a opravdu to bylo pro Slovácko kruté.



V Turecku jste se připravovali ve stejném rezortu. Sledovali jste rivala?

Oni se byli kouknout na nás, my zase na ně. Já pořád říkám, že přípravné zápasy jsou jiná kategorie. Mistrovský zápas je úplně něco jiného. Nedá se z toho úplně něco super vyčíst. Hlavní v lize bude výkon hráčů. Je to první jarní zápas. Všichni trénujeme na umělkách, naráz přejdeme na přírodní trávu. Bude to o momentální formě v tom utkání.



Ještě ve středu na hřišti ve Zlíně ležel sníh. Může se za daných podmínek hrát vůbec dobrý fotbal?

Kromě Plzně, Sparty a Slavie, které mají vyhřívaný povrch i na tréninkových plochách, zbývající ligová mužstva trénují na umělkách, což je opravdu jiný sport. Většinou jsou první tři kola všelijaké. Jsou hlavně věcí dobré organizace, taktických věcech, než aby tam bylo hodně fotbalovosti, ale uvidíme. Nechci předbíhat. Třeba bude trávník ve Zlíně dobře připravený a bude se dát hrát po zemi a kombinačně.





Není řešením místo soustředění v zahraničí pořídit si vyhřívanou tréninkovou plochu?

Určitě by to bylo dobré, to ale není otázka na mě. Když ale budeme na vyhřívaném trávníku trénovat celou zimu, tak hřiště bude úplně rozbité. Minimálně jedno soustředění je potřeba, abychom mohli trénovat na přírodní trávě a pošetřili vlastní hřiště. To bychom vyhřívaných hřišť museli mít víc, nebo bychom po třech neděli museli dát nový koberec, což je nereálně.



Jarní část letos začíná ještě o týden dřív než před rokem. Je to dobře pro fotbal?

Nechci polemizovat, ale pokud je zima a napadne sníh, není to úplně jednoduché. Podle mě ale ten týden nerozhoduje. Je to tak nastavené a já nechci v tomto hledat nějaký problém. Je potřeba to akceptovat.



Musíme hráče na derby speciálně připravovat?

Vůbec nemusím. Hráči vědí, co je derby a do čeho jdou. Nikoho motivovat nemusím. To je dané.



Vy osobně berete zápas ve Zlíně hodně prestižně?

Podle mě je zbytečné se na tento zápas zaměřovat. Pro mě je každý ligový zápas důležitý. Neřeším, zda jde o derby nebo je to jiné utkání. Po Zlíně hrajeme zase doma a my potřebujeme bodovat hlavně před vlastním publikem. Pro mě to není zápas roku. Necítím to tak. Je to důležitý vstupní zápas do ligové části, která letos bude velice těžká.





Víte, že bilance Slovácka se Zlínem dlouhodobě není pro váš klub vůbec příznivá?

To vůbec neřeším. I na podzimní zápas už jsme zapomněli. Jsem v jiné době, čeká nás první jarní kolo. U nás i ve Zlíně se udála spousta věcí. Situace je úplně jiná. Hráči ví, že je to ligový zápas a co mají udělat proto, abychom byli úspěšní. Nechci vytvářet zbytečný tlak a upínat se na tento zápas. Vím, že fanoušci to mají jinak.



A jste rád, že si derby odbydete hned v prvním zápase?

Je mi to jedno. Takto nepřemýšlím. Mám to nastavené trošku jinak. Vím, že to bude na hřišti i v hledišti bude super souboj, ale pro mě je derby každý zápas. Stejně jsem to měl třeba v Baníku.



Veřejnost vám nedává najevo, že triumf nad rivalem je pro ni nejvíc?

Slyším, že se Zlín musí porazit, ale já mám litr slivovice za každý vyhraný zápas. (úsměv). To už ale platilo i na podzim. Remízu jsem ještě ve Slovácku nezažil, takže nevím, za kolik je. Po Olomouci, kde jsme prohráli, ale nic nebylo.



Jaká je aktuální situace v týmu? Kdo je momentálně na marodce?

Kromě útočníka Zajíce, který má lehké problémy, jsou ostatní hráči připravení nastoupit.





A co Harba? Může být žolíkem?

Harba hrát určitě nebude. Na něm je ještě spousta práce. Uvidíme, jak vůbec dopadne kontrola. V únoru a březnu bude rád, když bude naskakovat na pár minut. Vzhledem k tomu, že naposledy hrál zápas někdy v září, je to dlouhodobější proces. Potřebuje pravidelně hrát třeba za juniorku. Něco jiného je nabírání normální kondice a něco jiného zápasové kondice. A v juniorce nebude taková zápasová kondice jako mistrovský zápas v lize. Tento půlrok bude zkušební, do jakého provozu se nám ho podaří nastartovat.



Tým posílili Diviš s Franičem. Kdo z nich má blíže do základní sestavy?

Jardu Diviše beru jako náhradu za Kubu Petra. Domagoje jsme brali s výhledem do budoucna. Teď tady nějaké stopery máme. Na druhé straně Hofmann má šest žlutých karet, Jirka Krejčí se v přípravě zranil a je to stejně jako Michal Kadlec starší hráč. Hledali jsme náhradu, kterou jsme našli.



Nemrzí vás, že nevyšel příchod Zoubeleho z Jihlavy?

Bohužel zájem je jedna věc a realita druhá. Lukášovi je třiatřicet let a my za něj šest milionů korun dát opravdu nemůžeme. Pod této cifry to vypadá, že Jihlava s námi nechtěla jednat a pustit ho. Tyto jednání vždycky skončí na přemrštěné částce. Hráči zdaleka nemají takovou hodnotu.



Věříte, že tým do startu jara ještě někdo posílí?

Věřím je silné slovo, spíše v to doufám. (úsměv) Ale útočník, který přijde, musí být lepší než hráči, které tady máme.



Kde byste rád viděl mužstvo po skončení letošní ligové soutěže?

Já chci vyhrát každý zápas a hlavně se vyhnout baráži a sestupu. Před mým příchodem nebyla situace růžová. Sice jsme se dostali z nejhorších pozic, ale čeká nás jedenáct těžkých zápasů, ve kterých bude záležet pouze na nás, kam se posuneme. Dál se nedívám, o play-off nepřemýšlím. Hlavní bude vstup do soutěže. Spíše se dívám na první zápasy.



Takže baráž Slovácka s Jihlavou si nedokážete představit?

O tom vůbec nepřemýšlím. Jak nás, tak Jihlavu čeká spousta práce, protože ani druhá liga není jednoduchá. Pro Vysočinu bude těžké potvrzovat svoje postavení. Jsou tam další kvalitní mužstva.