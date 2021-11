Jenže duel s Pražany je minulostí. Teď musí Svědíkův tým rychle přepnout, vrátit se do reality. Celek z Uherského Hradiště, který ve FORTUNA:LIZE bodoval osmkrát za sebou a drží se na druhém místě tabulky, má před sebou další těžký špíl, tvrdou lopotu.

Rozjetí Moravané míří na jih Čech, na Střeleckém ostrově vyzvou České Budějovice. Ztrátu s Dynamem si v nejmenším ligovém městě nikdo nepřipouští, po posledním úchvatném představí by i remíza všechny hodně bolela.

„Nebylo by to ideální, pokud bychom tam ztratili, výhra proti Spartě by se tím znehodnotila,“ uvědomuje si také záložník Slovácka Lukáš Sadílek.

Kadlec a spol. pojedou do Budějovic s jasným cílem potvrdit výtečnou formu a uzmout soupeři všechny body. Nic než výhra se v boji o poháry nebere.

Dynamo ovšem nepatří mezi oblíbené soupeře Slovácka. Jihočeši po návratu do nejvyšší soutěže v roce 2019 s protivníkem z Uherského Hradiště bodovali třikrát za sebou, v posledních dvou duelech ale shodně padli 0:1.

„Za mě je to soupeř, na kterého se nám moc nedařilo. Zlomily to až poslední dva zápasy. Bývá to vždycky vyrovnané a ubojované utkání. Budějovice v poslední době jdou nahoru. Jsou hodně fotbaloví, bude to s nimi strašně těžké,“ tuší Sadílek.

Patříme do špičky, ale Budějovice jdou nahoru, vnímá záložník Slovácka Sadílek

Trenér Svědík si ale společně s kolegy z realizačního týmu soupeře znovu načte, svému mužstvu ušije taktiku na míru.

Slovácko se chce zase prezentovat útočným fotbalem, aktivní a náročnou hrou. „Každý zápas je teď pro nás těžký. Soupeři si na nás dávají pozor. Na jednu stranu z nás mají respekt, taky nás ale nepodcení. Je to hlavně o nás, abychom se na utkání dobře připravili, ať už psychiky nebo fyzicky. Důležitější ale bude fotbalová stránka,“ ví sedmačtyřicetiletý kouč.

Z aktuálně druhého mančaftu ligy jde po triumfu nad Spartou strach. Slabiny se v jeho hře hledají jen velmi složitě. Moravané vycházejí z pevné defenzivy, vzadu kralují zkušení stopeři Kadlec s Hofmannem.

„Už druhou sezonu podávají standardní výborné výkony. Jsou naším opěrným kamenem. Od nich se odrážíme,“ pochvaluje si trenér.

Na krajích obrany dobře pracují Reinberk s Kalabiškou, ve středu pole odvádí černou práci Havlík. „Nikdo to nevidí, ale zastaví obrovské penzum soupeřových akcí,“ vyzdvihuje Svědík.

Podle něj by si středopolař Slovácka za své výkony zasloužil nominaci do národního týmu. „Také jsem byl u reprezentace a vím, že výběr hráčů není jednoduchý. Trenér má svoje myšlení, představy o hře. To, že nepovolá nějaké hráče Slovácka, mě může mrzet, ale je to čistě trenérova zodpovědnost a jeho vůle. Nicméně souhlasím, že jsou tady jeden, dva či tři hráči, kteří by si to zasloužili. Jmenovat je ale nechci,“ říká Svědík.

Ve Slovácku totiž nesázejí na individuality, byť jsou důležité, prvotní je poctivý týmový výkon. „To je pro mě priorita,“ zdůrazňuje.

Náročný kouč se může spolehnout i na střelce Jurečku, dobře hrají i Sadílek, Kohút či Holzer.

„Přijede k nám opravdu velice kvalitní soupeř. Myslím si, že jsou aspirantem na nejvyšší příčky v tabulce. Mají zkušené mužstvo, které je už delší dobu pohromadě. Jsou v laufu a víme, co nás bude v sobotu čekat. Musíme se dobře připravit, zregenerovat a budeme chtít uspět," uvedl kouč Dynama David Horejš.

Osobnosti Slovácka o šlágru se Spartou: Velké nadšení i gratulace Petrželovi

České Budějovice ale rovněž mají v sestavě zkušené borce, hráče, co prošli Slavií.

Jména jako Van Buren, Mihálik či Hellebrand budí respekt, nebezpeční jsou i Čolič, Mršič anebo Bassey.

„Určitě to bude jiný zápas než se Spartou. Budějovice si na nás dají větší pozor, v tomto to pro nás bude těžší. Přeci jen soupeři se na nás chtějí vytáhnout a podle toho vypadá i taktika. Je rozdíl hrát na brejky nebo posuvnou kombinací musíte překonávat soupeře. To jsou dva naprosto odlišné styly, ale s oběma už jsme se setkali, a pokud předvedeme podobný výkon jako se Spartou, tak to zvládneme,“ věří křídelník Daniel Holzer.

Jihočeši navíc mohou doplatit na únavu. Ve středu totiž absolvovali dlouhý pohárový duel s Olomoucí, osmifinále MOL Cupu musely rozhodnout až penalty, šťastnější nakonec byli fotbalisté Sigmy.

Vítězný gól dal v osmé sérii pokutových kopů hostující Breite. V normální hrací době i po prodloužení skončil zápas nerozhodně 1:1 poté, co na vedoucí gól domácího Brandnera z deváté minuty odpověděl po hodině hry Růsek.

FORTUNA:LIGA, 16. kolo -

SK Dynamo České Budějovice (10.) – 1. FC Slovácko (2.)

Výkop: sobota v 15.00, Střelecký ostrov

Rozhodčí: Ginzel – Váňa, Novák (Szikszay). VAR: Petřík. AVAR: Hurych

Ligová bilance: 5-9-11

Poslední zápas: 0:1 (60. Kohút, 1. srpna 2021)

Pravděpodobné sestavy: České Budějovice: Vorel - Čolič, Havel, Králik, Sladký - Hellebrand, Hora - Van Buren, Mihálik, Mršič - Bassey. Trenér: Horejš.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Sadílek - Petržela, Kohút, Holzer - Jurečka. Trenér: Svědík.

Tip Deníku: 0:2