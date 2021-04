(ROZHOVOR)

„Jsem na sebe náročný, mohlo to být ještě lepší. Měl jsem po operaci kolena, jsem rád, že jsem se vrátil poměrně brzy. Udělám všechno pro to, aby sezona byla ještě lepší,“ tvrdí ofenzivní záložník odhodlaně před duelem proti svému mateřskému klubu.

Bude to váš třetí duel v dresu Slovácka proti „vaší“ Opavě. Jsou to pro vás výjimečné zápasy?

To bych ani neřekl. Z Opavy jsem pryč už delší dobu. Na druhou stranu se přece jenom hraje v prostředí, které dobře znám. Z tohoto pohledu to bude jiné, ale že bych volil nějakou extra přípravu, tak to ne. Nějaká nostalgie tam ale přece jenom bude, v klubu ještě pořád pracuje několik lidí, které dobře znám.

Jak se od vašeho působení v Opavě změnil kádr?

Docela dost. Moc hráčů tam nezůstalo, myslím tak tři čtyři. Od té doby, co jsem tam hrál, tak jde Opava úplně jinou cestou. Předtím nastupovali většinou odchovanci, momentálně tam vidím jenom Honzu Žídka, což je také kapitán. Opava jde jinou cestou. Chtějí si pomoci hostováním hráčů, přišel nový trenér Kováč, který si dovedl kluky, které zná, a které jsme mohli vidět třeba ve Spartě. Ten tým je úplně jiný, než když jsem tam působil.

Zatím se jim nedaří ani v odvetách. Kde je podle vás problém?

V zimě přišlo několik nových hráčů, možná je to i tím, že si tým ještě úplně nesedl. Ve fotbale se může stát všechno, vyhrajete dva zápasy a atmosféra v týmu je najednou úplně jiná. Otázka je, jak se jim povede závěr sezony. Uvidíme, kolik bodů získají.

Slovácko bude v Opavě jako favorit. Co bude podle vás v zápase rozhodovat?

Myslím, že to bude hlavně o nás. V minulé sezoně jsme tam měli asi osm vyložených šancí, nakonec z toho byla jenom remíza. Rozhodne naše produktivita a to, co dovolíme soupeři. Jedeme tam s cílem potvrdit tři body s Baníkem. Chceme se naladit na vlnu, na které jsme byli před nucenou covidovou pauzou.

Hrajete v Opavě, budete po zápase zůstávat doma? Dostanete od trenéra na Velikonoce volno?

Vzhledem k tomu, že nás čeká náročných čtrnáct dnů a v příštích dnech odložené zápasy proti Olomouci a Pardubicím, tak toho volna asi moc nebude. Spíš se jenom pozdravím s rodiči a kamarády u stadionu, na delší setkání bude čas až po skončení sezony. Po Velikonocích nás čeká takových „anglických“ čtrnáct dnů.

Po covidové pauze máte za sebou dva zápasy, výhru s Baníkem a vyřazení v poháru v Mladé Boleslavi. Tam jste inkasovali až v závěru. Jak náročný to byl zápas?

Pro nás to bylo docela smolné utkání. Domácí dvakrát dotahovali a vyrovnali až v závěru. Škoda, mrzí mě, že jsme si konec jako tým nepohlídali. V prodloužení přišla z naší strany ztráta sil, byli jsme oslabení po covidu. Dost nás to vyčerpalo.

V závěru roku jste v Boleslavi vyhráli. Byl to tentokrát jiný tým?

Bylo znát, že přivedli spoustu kvalitních hráčů. Herně šli určitě nahoru. Myslím si, že tam byla i trochu to i specifika poháru, ty zápasy jsou trošku jiné.

V aktuální sezoně jste vstřelil čtyři góly, další trefu jste přidal v poháru. Jak jste zatím osobně spokojený?

Měl jsem po operaci kolena, jsem rád, že jsem se dostal do hry tak brzo. Jsem na sebe náročný, takže říkám, že to mohlo být každopádně lepší. Udělám všechno pro to, aby sezona byly ještě lepší, jak to aktuálně je.

Není žádné tajemství, že studujete vysokou školu. V lednu jste ji měl ukončit. Jak to dopadlo?

Ano, je to tak. V lednu jsem měl státnice. Školu jsem šťastně ukončil, jsem rád, že se můžu plně soustředit jenom na fotbal.

Údajně jste odjel na státnice ze soustředění …

Je to pravda. V polovině lednového soustředění v Chorvatsku jsem musel odjet domů na státnice. Bylo to hektické, ale musím poděkovat trenérům, kteří mi to umožnili.

Už jste ukončení školy stihl oslavit?

Ještě jsem to neslavil, chtěl bych to udělat na konci sezony. V červnu budu promovat, tak se to snad stihne. V době covidové nechtěla ani katedra, aby se to nějak slavilo a natahovalo.