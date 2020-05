„Chtěl jsem to již nějakou dobu vyzkoušet a říkal jsem si, že když je teď ta karanténa, tak mě moc lidí neuvidí,“ vysvětluje s úsměvem na klubovém webu křídelník Slovácka Jan Navrátil.

Na restart FORTUNA:LIGY se zkušený fotbalista těší. Zápasy už bývalému hráči Olomouce a Liberce chyběli. Až doposud se totiž borci z Uherského Hradiště pouze připravovali individuálně nebo makali na trénincích.

„Je to náročné, výživné, ale v hlavách to máme nastavené tak, že nám to po nastartování ligy pomůže. Každopádně je to druhá příprava po krátké době,“ vnímá Navrátil, který už vyhlíží první souboje po více než dvouměsíční pauze.

Slovácko ještě před startem soutěže odehraje dva přípravné zápasy. S Prostějovem se utká už v sobotu, Třinec vyzve příští úterý. Oba duely se vzhledem k opatřením kolem koronaviru uskuteční bez diváků.

„Každý raději hraje než trénuje v takovém tempu, jaké je to je nyní, takže na zápasy se opravdu těšíme. Je jenom škoda, že to bude bez fanoušků. Já však doufám, že se to rozvolní a za pár týdnů přijdou i nějací lidé,“ přeje si.

Navrátila hned v prvním ligovém utkání po nucené pauze čeká pikantní duel. Slovácko se totiž v rámci 25. kola utká se Sigmou Olomouc. Právě na Andrově stadionu prožil rodák z Troubek strávil většinu kariéry.

„Pro mě to vždycky bude speciální zápas. Prostě jsem tam vyrostl, znám tam dost lidí, je to moravské derby a o to horší je, že to bude bez diváků,“ mrzí Navrátila, který přijímal spoustu gratulací po virtuálním charitativním derby, když se proti Zlínu „zapsal mezi střelce“.

„Hodně známých mi posílalo odkazy ze sociálních sítí. Někteří si dokonce mysleli, že se to fakt hrálo,“ usmívá se Navrátil. Toho štengrovali také spoluhráč Patrik Šimko.

„Já jsem přitom vůbec nevěděl, že k tomu bude udělaný i takový textový onlajn. Bylo to super a celkově to derby se podařilo a je super, že se podpořili zdravotníci,“ zakončuje Navrátil.

Autoři: Marek Jurák, Libor Kopl