Něco podobného zažil už před rokem a půl ve Zlíně, kde po půlhodině hry střídal zraněnou jedničku Nguyena. V sobotu gólman fotbalistů Slovácka Tomáš Fryšták nečekaně naskočil do derby znovu.

I když v původním zápise o utkání 7. kola FORTUNA:LIGY figuroval jen mezi náhradníky, nakonec odchytal celý zápas a domácímu týmu mužstvu pomohl spolehlivým a koncentrovaným výkonem k výhře 1:0.

„Všechno to začalo hrozně zvláštně, ale všichni jsme se s tím popasovali dobře. Dopadlo to pro nás skvěle,“ zářil zkušený šestatřicetiletý brankář.

Jak se do branky vůbec dostal? To bylo hlavní téma nejen fanoušků před utkáním.

Vše začalo hodinu před výkopem. „Milan Heča mi řekl, že má žaludeční problémy. Jelikož to vypadalo na střevní virózu, vyndali jsme ho z kabiny a narychlo začali shánět gólmana,“ popisuje kouč Slovácka Martin Svědík.

Celek z Uherského Hradiště sehnal dorostence Mezihoráka, který premiérově usedl mezi náhradníky. Šanci dostal Fryšták, který v lize letos nastoupil vůbec poprvé.

I když to pro dvojku Slovácka nebyla úplně jednoduchá situace, nakonec záskok zvládl skvěle.

„Chtěl bych ho pochválit. Podal jistý, výborný výkon,“ ocenil Svědík.

Přitom spolehlivý náhradník při cestě na stadion vůbec netušil, že do derby naskočí.

Nečekanou informaci se dozvěděl asi hodinu před utkáním, těsně před rozcvičkou, takže se stihl nachystat, dobře připravit. „Pro mě to bylo docela jednoduché,“ tvrdí. „Trenér mi řekl, ať se nachystám, protože Milan není v pohodě. Nijak jsem nad tím nepřemýšlel. Vzal jsem to tak, jak to je a nic měnit nemusel,“ líčí.

Nervózní nebyl, tlak si nijak zvlášť nepřipouštěl. Spíš mu bylo líto kamaráda. „Milanovi bylo fakt špatně. Pro něj to byla těžká situace,“ vnímá.

Fryštákovi šichtu se Zlínem hodně ulehčili spolupráci. „Kluci mi pomohl hlavně ze začátku, kdy soupeře zmáčkli. Celkově jsem moc práce neměl,“ říká.

Vládcem kraje je Slovácko. Derby se Zlínem rozhodl záložník Havlík

Někdejší gólman Bohemians, Českých Budějovic či Senice ve vlastní šestnáctce kraloval. Sbíral centry, boxoval prudké centry, dobře hrál nohou.

„Byl pro nás základní stavebním kamenem, že jsme derby zvládli,“ říká Svědík.

Fryštákovi pomohlo, že byl po anglickém týdnu rozchytaný. Před týdnem nastoupil za béčko v MSFL proti Třinci, ve středu odchytal pohárový duel proti Hlubině.

„Pro mě to byl třetí zápas v týdnu, takže jsem byl v zápřahu,“ pronesl.

Ševci hrozili v derby jen ojedinělými výpady, po standardních situacích. Domácí defenziva ale všechno ustála, zvládla. „Věděli jsme, že Zlín bude hrozit hlavně po standardkách. Dvě nebo tři situace jsem klukům pomohl vyřešit. Jinak jsme hosty moc do ničeho nepouštěli. Hru jsme měli pod kontrolou, chyběl tomu pouze druhý gól, který nás uklidnil,“ ví dobře.

Zdroj: Libor Kopl

Fanouškům Slovácka nejvíce zatrnulo v úvodu druhé půle po úniku Vukadinoviće, jenž pálil mimo. „Merchas (Doski – pozn. red.) se s ním stihl výborně vrátit a trošku ho rozhodit. Já jsem si hlídal svoji stranu,“ uvedl.

Po výhře 1:0, kterou přesnou trefou zajistil favoritovi záložník Marek Havlík, bylo v Uherském Hradišti veselo. Radost z výhry nad krajským rivalem měli nejenom fanoušci, ale i hráči.

„Lidé brali zápas trošku jinak. Jsem rád, že jsme to po předcházejících dvou domácích ztrátách zvládli a zvítězili. Věděli jsme, že když to dneska zvládneme, tak nám to pomůže. Navíc jsme příznivcům udělali velkou radost,“ dodává.