„I pro mě to překvapení. Už jsem myslel spíše na nižší soutěže, pak se ale ozval tréňa Onda, se kterým se dlouho známe a nakonec jsme se domluvili,“ líčí s úsměvem Sklenář.

Po známým koučem nastupoval již v Napajedlech, Spytihněvi i Uherském Brodě, jehož dres navlékl zase po čtyřech letech.

„David je zkušený hráč. Ví, co po něm na hřišti chci a hlavně to dokáže splnit. Pokud bude fyzicky připravený, na čemž pracuje, tak nám pomůže. V posledních třiceti minutách sobotního zápasu s Frýdkem-Místkem měl dobré věci,“ ocenil Onda.

Od Sklenáře si dost slibuje, byť jej zatím využívá hlavně coby střídajícího hráče, aby udržel balon, zklidnil hru, přesně rozehrál.

„Jak nám těsně před jarní částí odešli ti dva hráči, potřebovali jsme mančaft doplnit. V zimě přišel akorát Strachoň, který byl ale již domluvený dřív. Nebyl náhradou za nikoho,“ vysvětluje Onda.

Podívejte se: Broďanům pomohla tyč i břevno. S Frýdkem doma hráli bez branek

Že by Sklenář přechod z krajské I. A třídy, ve které nastupoval za Mladcovou, nezvládl, se nebál.

I samotný středopolař si na návrat do poloprofesionálního fotbalu celkem věřil, byť o comebacku do třetí ligy poměrně dlouho přemýšlel. „MSFL se fotbalově dá zvládnout, horší je to udýchat, protože je o hodně rychlejší,“ říká.

S kondicí sice nikdy v minulosti problémy neměl, i tak se snaží přidávat, neustále na sobě pracovat. „Dávám si navíc, zatím ale klukům moc nestačím,“ tvrdí. „Navíc mě trápí rameno, které nemám doléčené, ale tejpy či bandáže to vždycky spraví,“ přidává s úsměvem.

Pobyt v třetiligovém týmu si náramně užívá. V nižší krajské soutěži jej to přestalo bavit, a tak se rozloučil na Mladcové a v zimě si hledal nové angažmá, další výzvu.

Trenér Brodu Onda: Zkoušíme hrát v dopoledním termínu, třeba přijde víc diváků

„V nižších soutěží kluci nejsou až tolik zodpovědní, při sebemenším problému nepřijdou. Tady je na tréninku pokaždé plno. To mě baví nejvíc,“ říká.

Kolektiv mu chyběl. V zimě se připravoval jenom individuálně. Rodák z Doubrav v kariéře prošel spousty klubů, zažil úspěchy i horší sezony.

Nejdelší čas prožil v Napajedlech, kde vydržel dlouhých osm let. „Dařilo se nám, měli jsme nejlepší partu. Tam jsem si to užíval nejvíc,“ přiznává borec, jenž v minulosti nosil také dres Fastavu Zlín, Otrokovic, Baťova, Provodova, Hulína, Spytihněvi či Fryštáku.