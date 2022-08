„Na to ale nikdo z nás nebere ohled. Víme, že nás v domácím prostředí čeká těžké utkání s kvalitním protivníkem. Síla Hradce je v týmovém výkonu. Jsou dobří takticky, což potvrdili v prvním kole, kdy si poradili se Slavií a my se na to musíme připravit,“ uvedl záložník Slovácka Vlastimil Daníček.

FORTUNA:LIGA, 2. kolo -

1. FC SLOVÁCKO - FC HRADEC KRÁLOVÉ

Výkop: neděle v 16.00, Městský stadion Miroslava Valenty v Uherském Hradišti

Rozhodčí: Berka - Vlček, Mokrusch (Křepský) | VAR: Kocourek | AVAR: Hájek

Ligová bilance: 7-4-6

Poslední zápas: 3:0 (29. Daníček, 52. Kohút, 80. Vecheta, 15. května 2022)

Pravděpodobné sestavy: Slovácko: Nguyen – Tomič, Hofmann, Kadlec, Doski – Brandner, Levin, Kohút, Sinjavskij – Kozák, Vecheta. Trenér: Svědík.

Hradec Králové: Reichl – Klíma, Čech, Smrž – Harazim, Kučera, Kodeš, Vlkanova, Rybička – Kubala, Vašulín. Trenér: Koubek.

Tip Deníku: 2:1

Po čtvrteční noční istanbulské šichtě se dají očekávat výrazné změny v sestavě. Kouč Svědík sice v úvodních dvou soutěžních duelech v Brně a proti vsadil na totožnou jedenáctku, proti Hradci však i kvůli vytíženosti hráčů a Havlíkovu výronu kotníku dá prostor méně vytíženým hráčům.

Na únavu se ale nikdo nevymlouvá. „Už od přípravy jsme věděli, co nás čeká, že to bude náročné. Že bychom neměli síly, to si nemyslím. Jsme natrénovaní, takže by to neměl být problém. Přeci jen je začátek sezóny a sil je dost. Kvůli tomu jsme dřeli v přípravě,“ ví dobře.

Přepnutí na ligu podle zkušeného středopolaře nebude těžké. „Hned po příletu si dáme regenerační trénink a už budeme myslet na Hradec,“ říká Daníček.

Votroci měli na přípravu daleko více času. Navíc po dalším senzačním triumfu nad Slavií měnit úspěšnou sestavu nemusejí. Východočechům výhra 1:0 posílila sebevědomí, dodala jim chuť do další poctivé „Psychicky nás to nabilo a velmi povzbudilo, protože když jsem ve čtvrtek sledoval evropské poháry, tak jsem viděl, jak Slavia drtila velmi silný Panathinaikos. Takže je znát, že má obrovskou sílu a i proto jsem rád, že jsme to utkání s ní zvládli,“ uvedl na klubovém webu asistent hradeckého trenéra Stanislav Hejkal.

Bývalý kouč Teplic ale jistě televizi přepínal i na Slovácko, které neúspěšně vzdorovalo Fenerbahce.

„Výsledek 0:3 může hrát roli, ale ne nutně negativní. Mohou se díky tomu také nabudit a chtít se za tu prohru revanšovat. Je otázkou, co s nimi udělá cestování. Myslím si však, že je to zkušené mužstvo a tohle je neovlivní. Kapitán Kadlec hrál snad pět let v Leverkusenu a tři právě ve Fenerbahce, ten se z takové prohry určitě včas oklepe,“ myslí si Hejkal.

Podle něj je Slovácko velmi dobré mužstvo, které vede skvělý trenér. „Řídí se heslem, že mládí není výhodou, základní sestavu vám nezaručí. Kopou tam zkušení hráči – Kadlec, Hofmann či Petržela. Mladíky na plac netlačí, což je dnes jinak moderní trend. Jim se to ale vyplácí, tým je dlouho pohromadě, je sehraný. Každý ví, co má dělat, systémově to mají správně sešněrované, je to velice zkušený celek,“ chválí Moravany asistent Miroslava Koubka.

Rovněž zaregistroval, že Moravané po odchodu kanonýra Jurečky a dalšího forvarda Cicilii hledá vhodné složení útoku. „Na hrotu zkoušeli Kalabišku či Šašinku. Do mužstva přišel Libor Kozák. Uvidíme, co trenér Svědík na nás vymyslí, ale branky od těch kluků, kteří odešli, by jim mohly chybět,“ přemítá Hejkal.

Hradec do Uherského Hradiště dorazí i s dvěma bývalými hráči Slovácka Kubalou a Bajzou.