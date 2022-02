Z Dolního Němčí až do Slavie. David má všechno vydřené, tvrdí Jurásek starší

Je mu teprve jednadvacet let, přesto to v kariéře dotáhl ze všech fotbalistů Dolního Němčí nejdál. David Jurásek přestupem z Mladé Boleslavi do Slavie Praha překonal brankáře Prostějova Víta Nemravu i bývalého hráče Baníku Ostrava Jana Bobčíka, premiéru ve slavném klubu si odbyl paradoxně proti Slovácku, odkud ve čtrnácti letech odešel do Brna.

Fotbalista David Jurásek minulý týden přestoupil do Slavie Praha. | Foto: SK Slavia Praha

V neděli se do Uherského Hradiště zase vrátil jako soupeř, úřadujícímu českému mistrovi ve šlágru pomohl k výhře 1:0. Přímo na stadionu u toho byli také hrdí rodiče, doma u televizi fandili další rodinní příslušníci i kamarádi. „Věděl jsem dopředu, že David nastoupí. Hodně jsem to prožíval. Byl jsem z toho hodně nervózní, víc než on sám, protože trémista není. Samozřejmě nás to s ženou zahřálo u srdce, vidět ho v dresu Slavie. Dobře vím, že zadarmo nic nedostal. Všechno má vydřené. Je za tím spousta hodin tréninků, tvrdé práce,“ uvedl David Jurásek starší. Že syn dostane ve Slavii šanci hned po svém příchodu, se tak trochu čekalo. Na dvě střely se vyhrát nedá, láteří Svědík. Příchodu křídelníka už moc nevěří Trenér Jindřich Trpišovský má totiž problémy s krajními obránci, moc kam jinam sáhnout neměl. Proto neváhal a okamžitě nasadil poslední posilu z Mladé Boleslavi. „Sice to byla tak trochu z nouze ctnost, protože moc jiných alternativ jsme neměli, ale jeho nasazení se nabízelo, chtěli jsme ho už delší dobu,“ vysvětluje Trpišovský. SEBEVĚDOMÍ MU NECHYBÍ Důvodů však bylo víc. „Zkrátka jsme mu věřili,“ usmívá se známý odborník. Dravého levonohého hráče chtěli už od zimy. „Potřebovali jsme jeho zarputilost, sílu v osobních soubojích a fotbalovou kvalitu. Jediné, co jsme mu přizpůsobovali, bylo složení stoperů, proto jsme tam zatahovali Tomáše Holeše, abychom neměli dva debutující hráče vedle sebe. U Juryho jsme si byli jistí hned na začátku, i vzhledem k nastavení, se kterým přišel,“ říká Trpišovský. „Působí, jako by tu byl tři měsíce, i když je tu teprve tři dny. Zdravé sebevědomí mu rozhodně nechybí. Čím dříve se zapojí, tím lépe,“ je přesvědčený. Jednadvacetiletý fotbalista David Jurásek (s číslem 33) se v neděli objevil v základní sestavě Slavie Praha při zápase na Slovácku, kde v žácích hrával.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš Odchovanec Dolního Němčí přišel do Slavie společně s útočníkem Danielem Filou minulý týden z Mladé Boleslavi. „Cítím se skvěle, jsem natěšený. Za příležitost připojit se ke Slavii, která je podle mě nejlepší klub v Česku, jsem moc rád. Je tady skvělé zázemí, fanoušci, všechno,“ zářil po přestupu do Edenu. I když se Juráskův transfer řešil skoro celou zimu, nakonec se kluby dohodly až po startu jarní části sezony. „Mrzí mě, že se to táhlo tak dlouho, protože jsem mohl být ve Slavii už na přípravu, odcestovat na soustředění. Jsem ale moc rád, že jsem tady, nic jiného neřeším,“ říká. Konkurence se nebojí, byť v kádru sešívaných je řada reprezentantů i zahraničních borců. Někteří z nich se občas nevejdou ani do nominace na utkání, při zápase sedí jenom na tribuně. Že s ním trenér Trpišovský počítá, ukázal už o víkendu. „V první řadě bych chtěl přesvědčit všechny lidi, že sem patřím, že to není omyl. Věřím, že se s tím poperu a budu platným hráčem pro Slavii. Taky bych chtěl dosáhnout titulu,“ vyznal se šikovný mladík, který odjakživa vzhlížel ke svému tátovi. Podívejte se: Slovácko proti Slavii trefilo branku až v závěru. Šlágr nebavil Právě pod dohledem svého otce člen reprezentační jednadvacítky vyrůstal, svůj talent postupně rozvíjel. „Davida jsem trénoval od šesti let. Působil jsem tehdy v akademii Slovácka, pořád jsem ho měl na očích. Snažili jsme se ke všemu přistupovat dobře a poctivě. Jsem rád, že se výsledek dostavil, byť samozřejmě David měl i štěstí, že se mu drželo zdraví a byl ve správné chvíli na správném místě,“ uvedl Jurásek starší. Angažmá v Uherském Hradišti ovšem nedopadlo podle představ syna ani otce, a tak se talent chvíli individuálně připravoval pod vedením bývalého kapitána Slovácka Víta Valenty. POMOHL MU I PROSTĚJOV V roce 2015 zamířil Jurásek do Brna. Zbrojovce pomohl k postupu do první ligy, z jihu Moravy se ale nečekaně stěhoval na Hanou. Díky angažmá v Prostějově si ovšem vysloužil přestup do Mladé Boleslavi, kde loni v létě podepsal čtyřletou smlouvu s platností do 30. června 2025. Ve městě automobilů ale vydržel jen půl roku. Nyní už je součástí sešívané rodiny, členem hrdé Slavie. Jak dlouho v Edenu vydrží, záleží jenom na něm. Našlápnuto má skvěle. „Pořád patří mezi mladé hráče, je mu teprve jednadvacet let. Ani si netroufám tipovat, jestli může jít ještě výš. To bych nechal radši odborníkům.“ usmívá se Jurásek starší.. Sedmačtyřicetiletý kouč se nyní stará o to, aby v Dolním Němčí vyrostli další výborní fotbalisté, budoucí ligové hvězdy. V rodné vesnici trénuje mládež, dělá mentora méně zkušenějším kolegům. „S dětmi mě to pořád baví,“ dodává.

